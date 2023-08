General Motors não está a conseguir acelerar a produção dos seus elétricos

Pela pressão que começou a ser exercida pelos governos, algumas fabricantes empenharam-se na produção de elétricos. Para a General Motors, o processo parece não estar a ser fácil, uma vez que não está a conseguir acelerar a produção dos seus carros.

A General Motors está a ter dificuldades em acelerar a produção dos seus mais recentes carros elétricos baseados na plataforma Ultium. O problema foi confirmado pelo diretor financeiro da empresa, Paul Jacobson, durante a conferência de investidores J.P. Morgan, recentemente.

Conforme explicou, a anomalia reside na montagem dos módulos das baterias e está a afetar o lançamento de toda a sua gama elétrica, desde o Cadillac Lyriq até ao Brightdrop Zevo 600. Aparentemente, esta havia sido detetada, na semana passada, pela CEO, Mary Barra.

Além de ter sido forçada a encerrar a sua fábrica, em Ontário, no Canadá, durante duas semanas, em julho, a taxa de produção do Lyriq, no Tennessee, nos Estados Unidos da América (EUA), também não está a corresponder às expectativas.

Segundo a Reuters, em julho, a fabricante produziu apenas mil unidades - um número muito abaixo das expectativas iniciais. No primeiro semestre de 2023, a empresa entregou 2400 exemplares do Lyriq, bem como 49 unidades do GMC Hummer EV.

Atualmente, a General Motors tem três fábricas a dedicarem-se à Ultium, nos EUA. Contudo, apenas a de Ohio está a produzir baterias.