Não gosta do novo design dos downloads do Chrome? Saiba como voltar ao antigo

Originalmente, o Google Chrome apresentava os downloads ativos e concluídos na parte inferior do ecrã. Mas está a chegar uma atualização que mudará este design. Caso não goste, saiba que pode facilmente voltar ao antigo. Descubra como.

Embora muitos possam ficar satisfeitos com a nova localização dos downloads, outros podem querer manter o que já estão habituados. Portanto, se esta atualização já chegou a si e quer voltar ao design dos downloads antigo, saiba como fazê-lo facilmente.

O que é que a Google está a fazer com a barra de downloads?

A Google anunciou que estava a reformular a barra de downloads. No anúncio, a marca reconheceu que a barra de downloads do Chrome tinha desvantagens, incluindo ocupar espaço, não desaparecer automaticamente e oferecer ações limitadas.

Em vez de os downloads aparecerem na parte inferior, serão movidos para a direita da barra de endereços, uma abordagem semelhante à de outros browsers. Assim, proporcionam uma linha clara de separação entre a interface do utilizador e o conteúdo da página Web.

O que é que a reformulação dos downloads oferece aos utilizadores?

Quando transfere um ficheiro ou pasta, o ícone de download aparece junto à barra de endereços. Quando o download estiver concluído, a zona de downloads abrir-se-á para o notificar. No entanto, tem a opção de escolher se esta abre automaticamente ou não nas definições do Chrome.

Além disso, pode abrir os downloads em qualquer separador, não apenas no utilizado para a transferência. Além disso, pode ver todas as transferências das últimas 24 horas no pop-up, incluindo as opções de abrir, tentar novamente e colocar em pausa/retomar downloads.

Além disso, pode ter uma visão mais aprofundada dos seus downloads ao selecionar "Mostrar todas as transferências", o que abrirá um novo separador com todas elas.

Além disso, o Google Chrome continuará a apresentar avisos de potenciais vírus, como a notificação de que um download perigoso foi bloqueado, da mesma forma que o cadeado atualizado da Google identifica se os websites são seguros.

A interface de utilizador flexível permite que o Chrome forneça mais contexto para o seu download, de modo a protegê-lo de vírus potencialmente perigosos, e permite-lhe criar opções de verificação avançadas.

Como voltar ao antigo design da barra de downloads do Chrome

Se for um utilizador que prefere utilizar a barra de downloads antiga, existe uma solução. Escreva chrome://flags/#download-bubble na barra de endereços e clique no "Enter".

Será aberto o separador "Experiments" com a opção "Enable download bubble" realçada a amarelo. Clique no menu e clique em "Disabled". No canto inferior direito do ecrã, clique em "Relaunch" para que as alterações tenham efeito.

O Chrome apresenta uma experiência de download renovada

Pode demorar algum tempo a adaptar-se à nova posição dos downloads, incluindo a possibilidade de transferir o mesmo ficheiro/pasta várias vezes porque se esqueceu da alteração no design. No entanto, a Google afirma que os utilizadores vão achar mais simples e rápido acompanhar os downloads.

Esta atualização do Chrome está a ser implementada e estará disponível para todos os utilizadores em breve, por isso, certifique-se de que atualiza o Chrome para a versão mais recente.

