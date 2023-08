Por volta de 3000 a.C., os pombos-correio eram utilizados para troca de mensagens no Antigo Egito. Hoje, com redes de dados “supersónicas”, será que um pombo é mais rápido na transferência de dados do que fibra gigabit?

Até mil quilómetros, o pombo ganha, mas depois...

O popular TechTuber Jeff Geerling apresentou uma versão atualizada da velha história em que a empresa de comunicações sul-africana Telkom se viu envolvida numa espécie de corrida, mostrando na altura os méritos relativos das transferências de dados entre pombos e a Internet.

Com a proliferação das ligações domésticas super-rápidas, como a fibra gigabit, seria de esperar que o pombo-correio fosse arrasado em 2023. Mas calma, sem querermos fazer spoiler: o pombo com os seus cartões microSD de alta capacidade ganhou a corrida de transferência de dados por uma margem significativa.

No entanto, o pombo é ultrapassado em distâncias superiores a cerca de mil quilómetros!

Em 2009, uma empresa sul-africana comparou a velocidade de transferência de um pombo com um cartão de memória de 4 GB com o serviço ADSL do ISP local Telkom. O pombo entregou a sua carga de dados numa hora e oito minutos. Foi acrescentada uma hora para transferir fisicamente os 4 GB de dados para o computador.

Entretanto, o serviço ADSL só tinha conseguido enviar 4% dos mesmos dados numa distância de 100 quilómetros.

Na nova versão da corrida de Geerling em 2023, mais de uma década depois, a evolução dos pombos não alterou significativamente as aves, mas a densidade de dados era significativamente maior. O YouTuber conseguiu equipar o pássaro com um três unidades flash SanDisk Extreme PRO de 1TB (5g cada) sem o sobrecarregar.

O pássaro voou durante um quilómetro e demorou apenas cerca de um minuto a chegar ao seu destino.

A partir desse ponto de dados e adicionando os tempos de transferência da unidade flash SanDisk, Geerling traçou um gráfico de transferência de 3 TB para o pombo.

Parecia que a transferência do pombo-correio poderia ganhar em distâncias mais curtas, até cerca de 600 milhas (cerca de 1.000 quilómetros), mas a ligação à Internet triunfaria em distâncias maiores.

Levar a corrida a outro nível

Geerling queria lançar mais um desafio para apimentar a corrida. Por isso meteu-se num avião para transportar 3 TB de ficheiros da sua casa nos EUA para o centro de dados canadiano, que era também o alvo da transferência pela Internet. Nos gráficos, vê-se que o youtuber se sai um pouco melhor em distâncias mais longas, mas acaba por ser derrotado pelas transferências via Internet após a marca das 5.000 milhas (cerca de 8 mil quilómetros).

Para concluir, Geerling diz que poderia facilmente ter feito melhor como PiJeff, enchendo a sua bagagem com unidades de capacidade muito elevada, mas quis manter os 3 TB comuns a todas as alternativas.