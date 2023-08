Jaguar supostamente já prepara um modelo XJ totalmente elétrico

A Jaguar estará a preparar uma berlina XJ totalmente nova, totalmente elétrica, mais luxuosa e maior, para ser lançada em 2025. Se ainda havia dúvidas que o futuro é dos carros elétricos, então esta é mais uma machadada na teoria dos resistentes à mudança.

Jaguar, a icónica marca britânica, também aposta nos elétricos de luxo

De acordo com um relatório da publicação britânica Autocar, citando uma fonte familiarizada com o assunto, o novo Jaguar elétrico fará parte de um portfólio renovado que incluirá um SUV Bentley Bentayga de emissões zero e um grand tourer de quatro lugares. Segundo a mesma fonte, os três terão por base a mesma arquitetura de veículo elétrico JEA de longa distância entre eixos que está a ser desenvolvida exclusivamente para modelos Jaguar, ao contrário do próximo Range Rover EV que utilizará a plataforma MLA.

De acordo com a fonte, todos os três novos veículos elétricos terão tração integral, direção às quatro rodas e carregamento rápido DC que permitirá um carregamento de 10 a 80% em 13 minutos. Além disso, os primeiros pormenores sugerem uma potência de, pelo menos, 450 cavalos, uma velocidade de 0 aos 100 km/h entre 3 e 3,8 segundos, uma velocidade máxima de 250 km/h e uma autonomia entre, pelo menos, 600 e 750 quilómetros com uma carga completa.

Um pormenor surpreendente revelado pela Autocar é que os futuros veículos elétricos da Jaguar deixarão de ter o "emblema do felino saltitante" que está atualmente presente no portefólio do fabricante. Em vez disso, o nome da marca será escrito na frente e na traseira com um novo tipo de letra, à semelhança do que a Land Rover está a fazer com os seus modelos.

Até 2025, altura em que a nova geração de modelos chegará ao mercado, todos os atuais veículos da Jaguar serão retirados, incluindo o I-Pace totalmente elétrico. O diretor criativo da marca, Gerry McGovern, disse à Autocar que esta mudança é necessária porque os seus substitutos terão um aspeto completamente diferente.

Quando lançarmos a nossa nova plataforma JEA, a mudança a partir de hoje na Jaguar será muito dramática. Não queremos carros com aspeto mais antigo e carros com aspeto mais recente.

Quanto ao design do próximo XJ rival do BMW i7, a fonte da Autocar indica que ele terá um novo visual radicalmente minimalista, sem inspiração óbvia em nenhum modelo anterior, tanto no interior quanto no exterior.

Outro pormenor que chama a atenção é que nenhum dos três futuros Jaguar EVs terá um vidro traseiro, à semelhança do Polestar 5, e que, em vez disso, se baseará numa câmara de vídeo que alimenta um espelho digital na base do para-brisas.

O GT de quatro portas será revelado no final do próximo ano antes de ser colocado à venda em 2025, mas a Jaguar não deu quaisquer pormenores sobre as datas de estreia do SUV e do substituto do XJ.