Preços do gasóleo e gasolina voltam a subir na segunda-feira

Está a preparar-se para ir de férias na próxima semana? O melhor é abastecer já o carro. Os preços dos combustíveis vão voltar a subir. Veja quanto.

Depois de duas semanas de grandes aumentos dos preços dos combustíveis, o valor da gasolina e do gasóleo vão voltar a subir na próxima semana, ainda que com menor expressão.

As notícias apontam para a subida máxima de apenas 1 cêntimo por litro nos preços dos dois combustíveis usados como referência. Nalguns postos é provável que nem exista uma alteração do preço.

A tendência nesta semana foi para uma ligeira subida dos preços, segundo os dados a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), com o gasóleo a atingir um valor médio de 1,693 € e a gasolina 1,823 €.

Se vai viajar para fora da sua zona de residência nestas férias, então garanta que abastece nos postos mais baratos, para tentar poupar algum dinheiro com as deslocações. Poderá ver aqui os postos que praticam os valores mais baratos por tipo de combustível nas várias regiões do país.