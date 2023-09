Radares de Velocidade Média: posições exatas dos equipamentos

Os Radares de Velocidade Média já são uma realidade no nosso país e, apesar de todos os avisos e alertas, foram muitos os que, no primeiro dia, foram apanhados pelos equipamentos. Em apenas 24 horas, foram "apanhados" seis mil condutores em excesso de velocidade. As multas, se cada condutor pagar a coima mínima, no valor de 60 euros, o Estado receberá pelo menos 360 mil euros. Conheça as posições exatas dos Radares de Velocidade Média.

Os radares de velocidade média não indicam a velocidade instantânea dos veículos, mas calculam se os mesmos andaram mais depressa, entre dois pontos de um determinado trajeto. De relembrar que em Portugal temos radares de velocidade fixos, radares de velocidade móveis e agora radares de velocidade média.

Radares de velocidade média: Posições Exatas

O ACP disponibilizou uma tabela de resumo onde é possível consultar as posições exatas dos novos radares de velocidade média. De referir que para selecionar os locais de instalação dos novos radares, a ANSR teve como pressuposto, entre outros fatores, o “nível de sinistralidade aí existente e em que a velocidade excessiva se revelou uma das causas para essa sinistralidade”, segundo o comunicado da entidade.

Os radares de velocidade média têm, nas estradas portuguesas, uma sinalética própria: o sinal de trânsito H42. Todos os radares do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) estão sempre sinalizados.

O objetivo é que todos os que circulam nas estradas e nas ruas, conheçam estes locais e cumpram, em todas as situações, com os limites de velocidade, protegendo não só a sua vida, mas também a da sua família e a dos outros.

Para quem não quiser "decorar" as posições dos radares, pode sempre usar o Waze.