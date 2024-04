Renault em conversações com Li Auto e Xiaomi para uma colaboração tecnológica

Apesar da relação entre a Europa e a China, a Renault estará alegadamente em conversações com a Li Auto e a Xiaomi para uma colaboração tecnológica.

De acordo com a Automotive News, a Renault manteve conversações com as empresas chinesas Li Auto e Xiaomi sobre tecnologias de veículos elétricos e inteligentes, abrindo a porta a uma potencial colaboração tecnológica com as duas empresas.

O nosso CEO Luca de Meo teve conversas fundamentais com os líderes da indústria, incluindo os nossos parceiros Geely e Dongfeng, os principais fornecedores, mas também os novos intervenientes, como os fundadores da Li Auto e da Xiaomi Technology.

Revelou o chefe de parcerias da Renault, François Provost, numa publicação no LinkedIn.

Na perspetiva do diretor-executivo da fabricante, a Europa enfrenta um difícil equilíbrio entre proteger o seu mercado e aprender com as fabricantes de automóveis chinesas, que estão muito à frente no desenvolvimento de veículos elétricos e do seu software.

A Renault já tem uma parceria com a chinesa Geely no domínio dos sistemas de propulsão térmicos e híbridos, e colabora com as empresas tecnológicas Google e Qualcomm no domínio dos habitáculos inteligentes.

Estas conversações no Salão Automóvel de Pequim surgem no meio de uma relação cada vez mais tensa entre a Europa e a China, com a Comissão Europeia a lançar uma série de inquéritos às exportações chinesas.

Entre elas, está a investigar se o aumento das vendas de veículos elétricos chineses no continente se deve a subsídios injustos.

