O Chrome tem um peso importante no universo da Google e a empresa sabe disso. Por essa razão, e para o tornar melhor, a gigante das pesquisas no 15º aniversário do seu browser resolveu trazer muitas novidades. Venha descobrir como o Chrome está melhor.

Têm sido várias as áreas onde a Google melhorou o Chrome, para o tornar ainda melhor e com novas capacidades. Assim, não é anormal que a gigante das pesquisas o faça agora, em mais um aniversário desta proposta. Revelou tudo e prepara-se para muito em breve as tornar acessíveis a todos.

A primeira grade novidade vem para a personalização. O Chrome tem agora novos elementos de Material You e assim está esteticamente mais apelativo. Ao mesmo tempo, dá aos utilizadores a liberdade de usar novas paletas de cores que complementam melhor os separadores e a barra de ferramentas.

Numa segunda área temos também nova Chrome Web Store, com uma nova imagem, baseada no Material You, e com muitas novidades óbvias. As extensões vão ser organizadas de forma mais abrangente e simples de usar. Há ainda uma preocupação com a segurança, o que vai proteger ainda mais os utilizadores nesta área.

Há também novos recursos de pesquisa para o Chrome e para os seus utilizadores. Trazem acesso mais rápido a informações e ferramentas de pesquisa, como a pesquisa Google em todas as páginas, onde novas barras e elementos surgiram. Contem também como a presença de IA generativa diretamente no browser.

Por fim, e para garantir uma proteção maior da Google no Chrome, há novidades no campo da segurança. Este browser reduzirá o tempo entre a identificação e a prevenção de ameaças, o que se traduzirá numa proteção 25% melhorada contra malware e ameaças de phishing.

Estas novidades vão trazer um browser ainda melhor e com novas capacidades importantes. A Google quer dar ao Chrome o máximo e isso é depois transposto para os utilizadores e o que estes podem usar no dia a dia ao navegar na Internet.