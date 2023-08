China investirá US$ 5 mil milhões em 100.000 gráficas IA para abalar a produção da Nvidia

Tal como sabemos, as marcas estão bastante limitadas a exportar determinados equipamentos para a China, devido às restrições implementadas pelos Estados Unidos. E no que respeita às GPUs de Inteligência Artificial, o país asiático tem acesso aos modelos profissionais A800 e H800 da Nvidia, mas agora quer abalar o fornecimento da fabricante norte-americana e investir 5 mil milhões de dólares em 100.000 gráficas IA.

China aposta 5 mil milhões de dólares em 100.000 gráficas IA

A IA é um tema atual e que vai certamente marcar o futuro tecnológico e a China sabe bem disso. Como tal, quer tentar aproveitar ao máximo todo o investimento feito neste setor, de forma a garantir o máximo de equipamentos possíveis antes que os Estados Unidos fechem de vez esta torneira que ainda pinga algumas gotas.

Portanto, segundo as mais recentes notícias, a China vai fazer um mega investimento de 5 mil milhões de dólares para comprar 100.000 placas gráficas IA Nvidia A800, fazendo assum com que a Nvidia, Samsung e TSMC colapssem em 2024. Esse investimento do país será feito juntamente com 4 das suas maiores empresas, nomeadamente a Baidu, ByteDance, Tencent e Alibaba.

Para o negócio, as quatro gigantes tiveram que se deslocar à sede da Nvidia e falar diretamente com o CEO Jensen Huang, uma vez que em cima da mesa está um valor extremamente elevado. E de acordo com os detalhes revelados, das 100.000 GPUs A800, cerca de 20.000 unidades serão entregues ainda neste ano de 2023, enquanto que as restantes 80.000 serão fabricadas em 2024.

E embora os chips A800 não sejam modelos topo de gama, a verdade é que demoram algum tempo até serem fabricados dada a sua complexidade. E também ainda não é certo que as fabricantes consigam responder a este imenso pedido, até porque as notícias recentes mostram que a TSMC está a atravessar uam crise e só conseguirá normalizar o fornecimento das GPUs Nvidia IA em 2025.