Depois de melhorar os diretos, Twitter/X vai ter chamadas de vídeo

São muitas as mudanças a acontecer no ex-Twitter. A rede social agora apelidada de X vai ganhar a opção de chamadas de vídeo. A CEO Linda Yaccarino já o confirmou.

As funcionalidades de vídeo estão a receber melhorias na rede social X. O tempo de vídeo publicado aumentou, Elon Musk anunciou que os diretos tinham sido melhorados e agora é Linda Yaccarino que traz a novidade aos utilizadores X: vai ser lançada a funcionalidade de chamadas de vídeo.

A CEO da X confirmou numa entrevista à CNBC que as chamadas por vídeo estão a chegar à plataforma. A mudança reflete a missão de Yaccarino e Musk de transformar a X numa "aplicação de tudo" (everything app) que inclui vídeos longos, pagamentos e assinaturas de criadores.

Em breve, poderá fazer chamadas no chat por vídeo sem precisar de fornecer o seu número de telefone a ninguém na plataforma

O anúncio segue uma publicação desta semana da designer da X, Andrea Conway. "Acabei de ligar para alguém no X", seguida de quatro emojis de cabeça a explodir 🤯. A publicação não esclarece nada sobre a forma como a chamada é feita, mas poderá bem ser um pré-anúncio da informação agora partilhada oficialmente pela CEO.

Perante a afirmação relacionada com a partilha do número de telefone, Yaccarino poderá querer dizer que as chamadas funcionarão de forma básica como por exemplo o WhatsApp, atualmente. Contudo, poderá chegar com funcionalidades mais avançadas como o Zoom.

Segundo a CEO, este processo de rebrand tem sido fundamental para haver uma "libertação do Twitter", que está a permitir "evoluir além de uma mentalidade herdada".