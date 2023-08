Análise: Xiaomi Robot Vacuum S12, um facilitador com ótima relação qualidade/preço

A casa vai acumulando pó e sujidade, cuja limpeza diária nem sempre conseguimos assegurar. Para facilitar, largamente, a nossa vida e rotinas, existem robôs aspiradores que, de forma programada, fazem essa limpeza e ajudam à perceção de que conseguimos manter tudo imaculado. Desta vez, testámos o Xiaomi Robot Vacuum S12, um facilitador com uma ótima relação qualidade/preço.

Conheça o Xiaomi Robot Vacuum S12

As rotinas estão cada vez mais aceleradas e, entre trabalho, família e amigos, sobra pouco tempo para dedicar à casa e às tarefas que ela exige. Por não serem descuráveis, a solução passa por encontrar formas de automatizar algumas delas, reduzindo o peso que representam na nossa vida.

Um dos produtos mais badalados neste sentido é o robô aspirador, que assegura uma rotina de limpeza, sem que seja necessária sequer a nossa presença: basta ter eletricidade e arrumar as tralhas para um canto, garantindo que ele não lhes chega.

Talvez por ser um auxiliar tão requisitado e apreciado, o mercado dispõe de um vasto leque de opções, assinadas pelas mais variadas marcas. Por aqui, já tivemos oportunidade de testar algumas alternativas, nomeadamente da Xiaomi, que aposta fortemente nesta matéria. Desta vez, tivemos em mãos o Xiaomi Robot Vacuum (Mop) S12, cujo cognome decidimos definir como "o facilitador".

Dentro da caixa

Este robô aspirador Xiaomi faz-se acompanhar dos equipamentos essenciais: a base de carregamento (muito compacta), cabo de alimentação, escova principal, escova lateral (que deve ser instalada no robô), Pano Mopa (instalado na parte de baixo do aspirador), e dois filtros. Dentro do aspirador, encontra-se o depósito de água e pó (2 em 1) e uma ferramenta de limpeza.

A par de tudo isto, traz ainda um manual de instruções muito esclarecedor, disponível em português e em suporte digital.

Um robô aspirador elegante para passar despercebido

Este Xiaomi Robot Vacuum S12 não se destaca, em termos de design, sendo muito semelhante a grande parte dos robôs aspiradores mais comuns no mercado. É redondo e tem um tamanho e peso convencionais para este tipo de equipamento (350 mm x 94,5 mm e 4,8 kg).

Apesar de parecido aos demais, o branco com acabamento brilhante combina elegância e discrição, pelo que pode integrar a divisão que mais nos aprouver, sem pena de destoar da decoração. Contudo, de ressalvar que, a médio prazo, é possível que vá ficando com marcas pelo contacto com objetos, nomeadamente, móveis.

Para cumprir a sua promessa, este S12 possui, no topo, um sensor de distância a laser, dos lados um sensor de colisão e um sensor do recetor de infravermelhos, e em baixo sensores de desnível e o Pano Mopa acoplado. A complementar a tampa que esconde o depósito de água e pó e guarda a ferramenta de limpeza estão os botões Power e Home.

Sensores e mapeamento

A primeira coisa a fazer é, claro, mapear os espaços que queremos que o Xiaomi Robot Vacuum S12 aspire/limpe. Sobre isto, não há muito a apontar: o robô cumpriu corretamente a tarefa, concluindo o processo em cerca de 25 minutos (considere uma divisão com cerca de 18 m²).

O sensor LDS elevado (LiDAR) e a tecnologia de navegação a laser 360° asseguram um posicionamento preciso e medições de distância corretas.

Durante o mapeamento, reconheceu corretamente todos os obstáculos físicos, contornando-os e definindo as áreas em que se encontravam como restritas.

Apesar disso, importa ressalvar que o segredo para o sucesso deste tipo de equipamento é manter o chão desimpedido, de modo a não surgirem barreiras que bloqueiem a sua passagem (desde fios, tapetes mais altos, cadeiras, entre outros). Caso tenha objetos maiores ou locais dentro da divisão que pretende que o aspirador evite, pode definir paredes virtuais e áreas restritas.

Relativamente aos tapetes, é possível mantê-los no chão, desde que a sua altura e densidade não comprometam o funcionamento do robô aspirador. Por aqui, mantivemos um tapete da entrada no chão e o robô subiu-o sem qualquer problema. Cuidado também com a composição dos tapetes, aquando do modo Mopa do aspirador: a água pode comprometer.

Depois do mapeamento, são definidas as áreas da casa para onde pode ser, posteriormente, direcionada a limpeza.

Aspiração e limpeza

Para a limpeza, o Xiaomi Robot Vacuum S12 permite definir entre o modo Aspiração, Aspiração e Mopa, ou Mopa, apresentando quatro potências: Silent, Standard, Strong, e Turbo. Por fim, conseguimos escolher o nível da água entre o Baixo, Médio e Alto, por forma a adaptar a limpeza aos diferentes materiais de pavimento.

Assim como acontece no mapeamento, este robô aspirador limpa em ziguezague, vertical e horizontalmente, assegurando uma limpeza mais eficiente e eficaz.

Com um poder de sucção de 4000 Pa, não deixou sujidade no chão que alcançou, tendo desempenhado com sucesso o seu papel. Contudo, e apesar de garantir uma boa limpeza perto de móveis e outros objetos, não alcança os cantos. Assim sendo, não será adequado para uma limpeza profunda.

Tendo em conta que o depósito de água e pó é 2 em 1, a aspiração pode ser feita com a mopa encaixada. No entanto, é amovível e, caso pretenda, pode retirá-la. Durante o teste, a água foi sendo utilizada uniformemente, não encharcando o chão e cumprindo a limpeza, de forma muito satisfatória.

Durante a análise, sempre que detetava algum elemento desconhecido, que não havia sido definido aquando do mapeamento, o robô parava, relia o ambiente e, rapidamente, retomava o seu trajeto, contornando-o.

Bateria e autonomia

A Xiaomi promete 130 minutos de limpeza no modo normal, com uma bateria de 3200 mAh. De facto, o Robot Vacuum S12 funcionou corretamente durante 120 minutos, sem paragens nem carregamentos. Executou, com apenas um ciclo de bateria, sete limpezas, numa área de 18 m². Isto, em modo Aspiração & Mopa, Standard, e com o nível da água Baixo. Utilizámos um único depósito e foi suficiente.

Com a bateria em baixo, o robô volta para a base de carregamento, tranquilamente. Caso não seja possível concluir o ciclo de limpeza, ele avisa e termina-o após estar carregado.

Controlo via app Mi Home

O controlo do robô aspirador pode ser feito via app Mi Home - Xiaomi Smart Home. Para aqueles que, como eu, se estão a estrear nestas andanças, nada temam, pois o processo é muito intuitivo: basta adicionar o Robot Vacuum S12 ao ecossistema da casa.

Depois disso, é possível ver o estado da bateria, a área limpa e o tempo de limpeza, começar limpezas, enviar o robô aspirador para a base de carregamento, definir as divisões/ áreas a limpar, os modos de limpeza e as paredes virtuais/ áreas restritas, entre outras funcionalidades.

Apesar de ser mais limitado do que outras propostas que já tivemos em mãos, é muito fácil de utilizar e cumpre o seu propósito.

Veredicto

Este Xiaomi Robot Vacuum S12 não será, por certo, o robô aspirador mais completo que já testámos por aqui. Contudo, se procura uma alternativa com uma boa relação qualidade/preço, esta pode ser a solução para si, assegurando competência na aspiração e limpeza.

A compatibilidade com a rede Wi-Fi funciona, de forma impecável, assim como o mapeamento e o controlo via app. A limpeza é muito satisfatória e, não descurando um equipamento convencional, com vários acessórios, para limpezas mais profundas, este robô da Xiaomi pode ser um bom aliado para o dia a dia.

O Xiaomi Robot Vacuum S12 está disponível pelo preço de 299,99 € na loja oficial, mas pode ser encontrado a um preço médio de 230 € noutras lojas nacionais.

O Pplware agradece à Xiaomi a cedência do aspirador para análise.