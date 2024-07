Análise ZTE Nubia Music: com um design retro, tem tudo o que um utilizador precisa por 170€

A ZTE tem investido cada vez mais no setor dos smartphones com algumas ofertas bastante interessantes que lhe têm permitido ganhar espaço no mercado internacional. Fique com a análise do Pplware ao ZTE Nubia Music: um smartphone diferente, com estética retro e focado em música.

Especificações Dimensão: 163,6 x 74,9 x 8,6 mm Peso: 189 g Ecrã: 6,6" HD+ (720 x 1612 pixels), 90 Hz, 16 milhões de cores Processador: Unisoc SC9863A, Octa-Core (4x Cortex-A55 a 1,6GHz + 4x Cortex-A55 a 1,2GHz) RAM: 4 GB (+4 GB de expansão dinâmica da RAM = 8 GB) ROM: Armazenamento interno: 128 GB (expansível com cartão microSD até 256 GB) Câmara traseira: 50 MP com autofocus + AI Câmara frontal: 5 MP Bateria: 5000 mAh Carregamento: 10 W Cartão SIM: DUAL SIM Software: Android 13 Áudio: Altifalante até 104 dB

600% mais alto

DTS:X® Ultra

Jacks duplos de 3,5 mm para auscultadores

Super Volume AI Conectividade: WiFi 802.11b/g/n

Bluetooth 5.2

NFC

VoLTE

VoWiFi

Antena de rádio FM integrada Cores disponíveis: Design clássico de um gira-discos de vinil, Geometria clássica

Na Caixa

O Nubia Music chega-nos com um adaptador de corrente de 10W, um cabo USB-C, uma capa protetora maleável em TPU, um protetor de ecrã, dois pares de auriculares (para usar nos dois jacks 3.5 mm disponíveis), o manual do utilizador e o cartão da garantia.

Construção e design

A primeira impressão que temos ao olhar para este modelo da Nubia é que é um telemóvel não só "chamativo", mas também bonito. Com um design que faz lembrar o vinil dos anos 80 e com traços clean, é um telemóvel que surpreende na qualidade de construção, com uma moldura em alumínio.

Na parte traseira do telemóvel, o que chama mais a atenção, além da escolha inusitada de cores, é a coluna que, acompanhada pelas duas câmaras, ocupam um terço do smartphone. Apesar de confortável, no geral, este pormenor pode não agradar a utilizadores com mãos maiores.

Pelo vidro que forra o smartphone, este pode carecer de algum cuidado. Contudo, se a utilização de uma capa não for incómodo, a que acompanha o equipamento, na caixa, resolve este problema facilmente, protegendo-o de quedas e potenciais riscos, e mantendo as cores que o diferenciam à vista.

O vidro que lhe confere carisma pode acumular algumas impressões digitais. No entanto, é também um problema que se vê resolvido com a utilização da capa.

Ao contrário das câmaras e da coluna que pintam a traseira do smartphone, conferindo-lhe personalidade, a câmara frontal funde-se com o ecrã, sendo discreta.

A moldura do Nubia Music está revestida pelos controlos habituais - volume e power, do lado direito, uma porta USB-C e uma ranhura para o cartão SIM -, que respondem de forma competente.

Ecrã

Com 6.36'', o ecrã do Nubia Music chega com uma resolução de 720 x 1612 px. Embora fique aquém de outros modelos disponíveis no mercado, é suficiente para uma utilização básica. Já a taxa de atualização varia até 90Hz.

O brilho do ecrã é satisfatório, não cansando os olhos, mesmo após a visualização de episódios de séries ou filmes.

Desempenho e Interface

O novo modelo da Nubia está equipado com um processador Unisoc Octa-core e com 4GB de RAM física (com possibilidades de chegar a 8GB ao utilizar a memória ROM).

O desempenho deste Nubia Music não é de excelência, mas enquadra-se perfeitamente na gama de preço a que pertence. Apesar de não ser tão fluída quanto gostaríamos, sendo alguns comandos respondidos com delay, a navegação é competente e corresponde ao esperado.

A jogabilidade, por sua vez, não é o forte deste smartphone, pois não está preparado para jogos muito pesados e não responde de forma eficiente. Conteúdos mais leves, no entanto, podem ser jogados.

Para o teste de desempenho foi utilizado a Antutu Benchmark na versão V10.2.3:

Este smartphone chega às mãos dos utilizadores com o Android 13, trazendo instaladas as tradicionais ferramentas da gigante Google.

O Nubia Music pode ser protegido com um PIN, um padrão ou uma palavra passe, e o utilizador tem, ainda, a possibilidade de associar uma impressão digital e de utilizar o desbloqueio facial.

Autonomia

Este modelo da Nubia carrega 5000 mAh de bateria que se traduz em pouco mais de um dia de utilização moderada. Para os utilizadores com largos tempos de ecrã, uma carga diária poderá não ser suficiente.

Para referência, a bateria diminuiu de 83% para 54% após 1h30 na Netflix, sensivelmente, com a luminosidade no máximo.

Já sobre o carregamento de 10W, este demorou cerca de 2h10 a carregar o telemóvel dos 0-100%.

Câmaras

Quanto à qualidade de imagem, o smartphone entrega resultados satisfatórios, principalmente tendo em conta o preço. As duas câmaras traseiras de 50MP captam imagens agradáveis (apesar de pouco impressionantes), com cores realistas e sem linhas exageradamente vincadas, como em alguns telemóveis no mercado.

A qualidade da fotografia perde-se com a aplicação de zoom, até um máximo de 5x, ao aproximar demais a câmara dos elementos que queremos fotografar. Os resultados são, no entanto, os esperados para a sua gama, não sendo suposto assegurar uma qualidade fotográfica premium. Fique com alguns exemplos.

De noite:

De dia, na vertical:

De dia, na horizontal:

Os vídeos podem ser gravados em 1080p e a 30 fps.

Qualidade de som

Com as expectativas altas, por ser um smartphone dedicado à música, a qualidade do som é muito satisfatória, considerando a sua gama.

Os jacks duplos de 3.5 mm são interessantes, ainda que a qualidade de som dos auriculares fornecidos pela marca não seja excelente.

A dupla entrada não é muito relevante, pois a maioria dos utilizadores prefere utilizar auriculares sem fio e já existe tecnologia Bluetooth capaz de interligar dois auriculares sem fio diferentes ao mesmo telemóvel.

Relativamente à coluna, fornece um volume satisfatório de som.

Veredicto

Com um design inovador, numa verdadeira ode à música, o Nubia Music permite realizar todas as ações potencialmente necessárias de uma utilização básica, de forma competente. Por ser um equipamento de entrada de gama, está disponível por um valor bastante acessível.

O ZTE Nubia Music encontra-se disponível por 170€.