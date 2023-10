Quer controlar a sua casa com o smartphone? Conheça estes dispositivos da Meross

A Meross apresenta uma vasta gama de sensores para tornar a sua casa inteligente, incluindo o Smart Door and Window Sensor (concebido para portas, janelas e gavetas) e o Smart Temperature and Humidity Sensor MS100FH (para temperatura e humidade). Portanto, explorámos as capacidades e a facilidade de utilização destes dois sensores, e destacamos que precisa de apenas uma aplicação para os gerir.

Índice Smart Door and Window Sensor MS200H (Sensor inteligente de portas e janelas) Na caixa Características do Smart Door and Window Sensor Configuração e funcionamento Veredicto e Preço do Smart Door and Window Sensor

Smart Temperature and Humidity Sensor MS100FH (Sensor inteligente de temperatura e humidade) Na caixa Características do Smart Temperature and Humidity Sensor Configuração e funcionamento Veredicto e Preço do Smart Temperature and Humidity Sensor



1. Smart Door and Window Sensor MS200H

Especificações Bateria Bateria CR2450, substituível Dimensões Dimensões do sensor (Dia × H): 57 mm x 31 mm x 15 mm e 28 mm × 15 mm × 11 mm

Dimensões do Hub: (L × P × A): 59 × 41 × 21 mm Normas wireless Hub inteligente: 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi

Entre o smart hub e o alarme: 433MHz Requisitos do sistema Smartphone com iOS 13 ou posterior

Android 6.0 ou posterior

Rede Wi-Fi existente Certificações FCC/IC Ambiente Temperatura de funcionamento: 0°C~40°C

Temperatura de armazenamento: -20°C~50°C

Humidade de funcionamento: 10%~90% sem condensação

Humidade de armazenamento: 5%~90% sem condensação

Na caixa

Sensor inteligente

Manual do utilizador

Key Pin

Adaptador de corrente

Cabo USB

Smart Hub (Incluído apenas em pacotes com Hub)

Características do Smart Door and Window Sensor

O sensor de portas e janelas é composto por duas peças pequenas e leves que contêm ímanes no interior que detetam se estão próximos ou afastados um do outro. São feitos de plástico, pequenos, discretos e muito leves, pelo que podem ser fixados em qualquer superfície lisa com um simples adesivo.

São completamente brancos, exceto por duas pequenas marcas cinzentas escuras que indicam as áreas que devem estar opostas em ambos os sensores quando a porta está fechada.

Configuração e funcionamento

A base do funcionamento deste sensor é muito elementar: se as duas peças estiverem separadas, indicará que a porta ou a janela está aberta e, se estiverem juntas, detetará que estão fechadas. Uma peça deve ser colocada na parte fixa e a outra na parte móvel, com as duas linhas cinzentas viradas uma para a outra. As duas peças não têm de estar em contacto uma com a outra, basta estarem muito próximas. Os dois autocolantes incluídos na caixa ajudam a colocá-las em qualquer superfície lisa. São tão leves que não terão qualquer problema em descolar-se.

A primeira coisa a fazer é instalar o Hub que servirá de ponte entre a sua rede WiFi e o sensor de abertura e fecho. Este Hub tem capacidade para ligar até 16 dispositivos Meross, por isso, se já o tiver, não precisa de comprar um novamente, mas se não o tiver, o melhor é comprar o kit completo com sensor e Hub - inclui tudo o que é necessário para o funcionamento, com adaptador de alimentação incluído.

O Hub liga-se à nossa rede WiFi, e o sensor liga-se ao Hub. O que temos de adicionar ao HomeKit é o Hub e, quando adicionarmos o sensor na aplicação Meross, este aparecerá automaticamente no HomeKit, tal como acontece com qualquer outro acessório da Meross que adicionemos ao Hub.

A configuração deve ser feita através da aplicação Meross e os passos a seguir estão muito bem indicados. É um procedimento rápido e simples que mesmo sem ter nenhuma experiência com o HomeKit pode fazer sem problemas. Uma vez adicionado, tudo será configurado na app Meross e, portanto, também na app Casa.

O sensor não tem uma caixa como outros acessórios do HomeKit, mas aparece na parte superior da aplicação Casa, juntamente com outros sensores, como os de movimento, temperatura, humidade, etc. Poderá ver como quando abre a porta o ícone muda para uma porta aberta, ou quando a fecha como uma porta fechada. Além disso, com o iOS 17 temos uma nova opção dentro da Casa: ver o histórico de atividade de alguns sensores, incluindo o sensor de abertura da porta. Poderá ver em modo de lista todas as vezes que a porta foi aberta e fechada, bem como a hora exata em que isso aconteceu.

Para além disso, o mais interessante de um sensor como este é a possibilidade de receber notificações quando uma porta é aberta ou fechada, e de configurar essas notificações para que as receba apenas a uma determinada hora do dia, ou apenas se não estiver ninguém em casa. Desta forma, pode criar o seu próprio pequeno sistema de segurança doméstica com um elemento tão básico como este. E, claro, automatizações.

Veredicto e Preço do Smart Door and Window Sensor

No geral, as possibilidades são infinitas no que diz respeito à utilização de um sensor de portas e janelas. Desde colocar o sensor na porta do quarto do seu filho bebé, a colocá-lo na janela da frente de sua casa se morar no rés do chão, sabe que poderá ter as suas coisas sempre protegidas e será avisado se algo estranho acontecer. Além disso, este sensor funciona bem e é bastante fácil de instalar.

Pode adquirir o Smart Door and Window Sensor no site da Meross por apenas 31,20€.

Smart Door and Window Sensor

2. Smart Temperature and Humidity Sensor MS100FH

Especificações Temperatura Range: -10℃~50℃ (Precisão de ±1°C entre 0-40°C, ±2°C fora desse intervalo).

Precisão: 0.3℃ Humidade 0~95% (±5% de exatidão entre 50-80% HR, ±10% fora desta gama).

Precisão: 5% Fonte de alimentação Solar: A energia solar é ativada quando a intensidade da luz ambiente atinge 350 Lux. (Não é consumida energia da bateria)

Bateria: CR2477 Tensão de alimentação Sensor: 2.6-3.6V

Hub: 5V,1A LED 1 x LED de estado Botão 1 x Botão de reinicialização (Insira um alfinete no orifício e mantenha-o premido durante 5 segundos para iniciar o processo de reposição de fábrica). Dimensões (L x P x A) e Peso Sensor: 2,2 x 2,2 x 0,73 pol. / 56 x 56 x 18 mm

Hub: 2,32 x 1,61 x 0,83 pol. / 59 x 41 x 21 mm Peso Sensor: 40g / 1.4oz

Hub: 0.88oz Normas wireless Hub: 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi

Entre o hub e o sensor: 433MHz Certificações EUA: FCC, IC

UE: CE, RoHS, WEEE Requisitos do sistema Smartphone com iOS 13 ou posterior

Android 6.0 ou posterior

Rede Wi-Fi existente (Smart Hub) Ambiente Temperatura de armazenamento: -40°C~70°C

Humidade de armazenamento: 0%~100%

Na caixa

Sensor inteligente

Bateria CR2477 (dentro do dispositivo)

Manual do utilizador

Fita cola de dupla face

Key Pin

Apenas no MS100FH:

Smart Hub

Cabo USB

Adaptador de alimentação

Características do Smart Temperature and Humidity Sensor

Um sensor de temperatura e humidade com uma célula solar integrada também foi introduzido pela Meross. Este sensor também pode ser perfeitamente integrado no ecossistema Apple Home através do Hub da Meross falado acima. A caraterística marcante deste sensor é a utilização de uma pequena célula solar, que promete uma notável duração da bateria de mais de seis anos.

Este sensor é alimentado por uma pilha tipo CR2477. A célula solar incorporada não carrega diretamente uma bateria interna, mas reduz o consumo de energia. De acordo com os resultados dos testes efetuados pelo laboratório da Meross, o painel solar começará a funcionar quando a luz ambiente atingir aproximadamente 350 Lux e manter-se-á estável durante o funcionamento com um requisito mínimo de 150 Lux. Durante o funcionamento, desde que a luz ambiente seja suficientemente brilhante, o painel solar fornecerá energia ao sensor sem consumir qualquer energia da bateria.

A Meross salienta com orgulho que este sensor é um "sensor suíço de 4ª geração" que oferece uma precisão excecionalmente elevada. Através da app da Meross, o histórico dos últimos dois anos pode ser visualizado e exportado.

Configuração e funcionamento

O Smart Temperature and Humidity Sensor tem uma finalidade simples: mede estes valores com precisão, permitindo-lhe monitorizá-los, mesmo remotamente, fora de casa. Além disso, este sensor pode ser integrado em processos de automação, desencadeando ações dentro de parâmetros especificados ou emitindo alarmes conforme necessário.

Tal como acontece com outros sensores da Meross, este requer um hub para ser totalmente funcional. Através dele, o dispositivo pode ser integrado nos sistemas Apple Home, Amazon Alexa, Google Assistant ou Samsung SmartThings.

Para instalar e começar a usar o sensor, basta seguir novamente os passos apresentados na aplicação da Meross. Esta permite-lhe dar setup aos produtos facilmente, uma vez que apresenta um passo a passo.

Depois de instalar o Hub, siga os passos indicados na app.

Depois de dar setup ao dispositivo, é só usufruir. Na app terá acesso à temperatura e humidade atuais, e a um histórico diário, semanal e mensal.

Agora poderá ter controlo total sobre a temperatura e humidade presentes no seu frigorífico, na sua estufa, ou na sua adega. Caso não tenha nenhum destes cenários de utilização mas queira ter controlo sobre a temperatura de sua casa, também pode!

Veredicto e Preço do Smart Temperature and Humidity Sensor

Este sensor apresentou, nas largas horas de utilização, uma temperatura e humidade precisas. Um dos seus pontos mais fortes é, sem dúvida, o facto de poder ser usado durante vários anos devido ao seu carregamento através da luz solar. A empresa também recomenda colocá-lo perto de uma janela para usufruir desta funcionalidade.

Pode adquirir o Smart Temperature and Humidity Sensor no site da Meross por apenas 34,99€.

Smart Temperature and Humidity Sensor