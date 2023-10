Apple lançou o iOS 17.2 para programadores e traz muitas novidades

Após ter disponibilizado ao público em geral o iOS 17.1, a Apple disponibilizou aos programadores uma nova versão dos seus sistemas operativos. Desde há algumas horas que está disponível o iOS 17.2, iPadOS 17.2, watchOS 10.2, macOS 14.2 e tvOS 17.2 beta. Interessante são as várias novidades que nesta beta já estão ativas, promessas feitas no passado!

A Apple lançou a primeira beta do iOS 17.2 para programadores. A nova versão inclui os recursos que ainda não foram lançados, mas estão prometidos, pelo menos alguns deles, como vamos ver.

Além do iOS 17.2 beta 1, a Apple também lançou estas atualizações:

iPadOS 17,2 beta 1

watchOS 10.2 beta 1

macOS 14.2 Sonoma beta 1

tvOS 17.2 beta 1

HomePod 17.2 beta 1

O que há de novo no iOS 17.2 beta?

Novidade na Apple Music

O iOS 17.2 permite aos utilizadores desativar o Histórico de Audição do Apple Music quando o Modo Concentração está ligado.

À semelhança de outras plataformas de streaming, o Apple Music permite que os utilizadores escolham se querem ou não partilhar o que estão a ouvir com os seus amigos na plataforma. Este histórico também influencia as suas recomendações. Embora já seja possível desativar esta opção, a Apple irá em breve permitir que os utilizadores desativem o Histórico de Audição do Apple Music apenas quando um Modo Concentração específico estiver ativado.

O novo recurso faz parte do iOS 17.2, que agora está disponível para programadores na versão beta. Com a atualização, os utilizadores encontrarão um novo filtro de concentração para o Apple Music. Ao adicionar este filtro à Concentração, é possível desativar o Histórico de Escuta enquanto este modo estiver ativo.

Por outras palavras, isto significa que o Apple Music não adicionará nenhuma das músicas que reproduzir ao seu histórico, nem as utilizará para influenciar as suas recomendações quando a Concentração, no modo específico, estiver ativado.

O iOS 17.2 também traz algumas outras novidades para assinantes do Apple Music, como Listas de reprodução colaborativas e uma nova playlist “Favoritos” que é gerada automaticamente com base nas músicas que o utilizador marcou como favoritas.

Mais uma função ao botão Ação no iPhone 15 Pro

Quando a Apple apresentou o iPhone 15 Pro, partilhou 10 opções de personalização para o novo botão Ação. Conforme referido, uma destas opções, no entanto, só apareceria mais tarde. Assim foi e já cá está no iOS 17.2.

A partir do iOS 17.2, o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max permitem-lhe atribuir Traduzir como tarefa do botão Ação. A nova opção está situada entre o Dictafone e a Lupa na secção do botão Ação da aplicação Definições.

Quando atribuído a Traduzir, premir o botão de ação invoca uma sessão de tradução a partir da Dynamic Island. Não é necessário iniciar a aplicação Traduzir.

Modo silencioso

Concentração

Câmara

Lanterna

Dictafone

Traduzir

Lupa

Atalho

Acessibilidade

Nenhuma ação

A Apple introduziu a aplicação Traduzir integrada como parte do iOS 14 em 2020. A tradução no iOS depende do Motor Neuronal do iPhone para manter tudo no dispositivo.

Isto significa que as traduções podem funcionar offline e não precisam de depender de uma ligação de rede ou de um servidor.

Nova aplicação Diário já funciona

A primeira versão beta do iOS 17.2 chegou e inclui a nova aplicação Diário que a Apple anunciou pela primeira vez na WWDC em junho.

A Apple descreve a nova aplicação como uma "maneira totalmente nova de apreciar os momentos da vida e preservar as suas memórias".

A empresa também enfatiza a abordagem focada na privacidade que adotou com a sua app Diário.

O diário é uma nova forma de refletir e reviver momentos especiais. Capte os seus pensamentos sobre os grandes eventos da vida ou atividades quotidianas. Adicione detalhes a qualquer entrada com fotos, músicas, gravações de áudio e muito mais. Marque momentos importantes e revisite-os mais tarde para encontrar novos insights ou definir novas metas. O seu iPhone pode criar sugestões personalizadas de momentos para lembrar e escrever com base em informações como fotos, localização, música, exercícios e muito mais, tudo usando aprendizado de máquina no dispositivo.

Em breve haveremos de descrever as várias funcionalidades que estão disponíveis na nova app da Apple para iOS.

Mais segurança nas mensagens

Nesta versão beta vem também um novo recurso de segurança para iMessage (app Mensagens). Chamado de Contact Key Verification (CKV), em português Chave de Verificação de Contacto e é um recurso que dá aos utilizadores mais certeza de que estão a enviar mensagens para as pessoas que pensam que são. Iremos também apresentar em breve um guia para percebermos melhor a sua ação e consequências da utilização do CKV.

Estas e outras novidades poderão daqui a algumas semanas chegar a todos os iPhones, iPads e outros dispositivos compatíveis com o iOS 17. Até lá vamos acompanhar o que a Apple tem para mostrar.