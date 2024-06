Design e tamanho do Apple Watch Series 10 possivelmente revelados

Estamos a poucas semanas da apresentação do novo Apple Watch, a Series 10 (e o Ultra 3). Apesar de ser esta a sequência, poderemos receber o chamado Apple Watch Serie X. Como tudo gravita o rumor, o que trazemos hoje parece mais sólido, isto é, possivelmente estes será o design e tamanho do Apple Watch Series 10.

Foram divulgadas imagens do design do próximo Apple Watch Series 10, e são um misto. Mais ecrã, o mesmo sistema de bracelete... mas o mesmo design.

Este ano faz 10 anos que o primeiro Apple Watch foi apresentado. Apesar de só ter sido colocado à venda em 2015, a sua apresentação ocorreu no final de 2014, pelo que este ano seria o ano do "Apple Watch X", e todos nos lembramos do que aconteceu com o iPhone X.

Como estamos lembrados, o X foi o primeiro modelo com o novo design sem botão home e com toda a frente ocupada pelo ecrã (assim como o primeiro a trazer o revolucionário Face ID).

Os rumores de um design renovado para o relógio da Apple deste ano têm surgido há meses de várias fontes, mas se acreditarmos no que ouvimos, este redesenho vai ter de esperar, se é que alguma vez acontecerá.

Os esquemas industriais do futuro Apple Watch Series 10 mostram o mesmo design de smartwatch, com a coroa e o botão lateral logo abaixo, a mesma forma quadrada com bordas arredondadas e o mesmo tipo de vidro frontal curvo nas bordas.

O mesmo design traz vantagens, mas...

O bom disto é que o sistema de fixação da bracelete permanece o mesmo, pelo que as mesmas braceletes que já tem para o seu modelo atual continuarão a servir (se não se consegue consolar, é porque não quer). Também estamos a ver um aumento no tamanho geral e no tamanho do ecrã.

O próximo smartwatch Series 10 terá um ecrã de cerca de 2 polegadas, que é ainda maior do que o modelo Ultra atual, que vem com 1.9 polegadas de tamanho. O corpo do relógio tem 46 mm x 39,7 mm x 11,6 mm, tornando-o maior do que o Series 9, mas menor (ligeiramente) do que o Apple Watch Ultra.

Espera-se que o novo Apple Watch seja apresentado num evento em setembro, juntamente com o novo iPhone 16.