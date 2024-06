A aplicação ChatGPT da OpenAI para Mac já está disponível para todos

Um dos maiores projetos de Inteligência Artificial do nosso mundo moderno pertence à OpenAI, com o seu ChatGPT. Depois da Apple ter anunciado uma parceria para incluir esta IA nos seus sistemas operativos, que serão lançados em setembro, a app ChatGPT para Mac já está disponível para todos.

Os Macs estão "mis inteligentes" com app ChatGPT

No último mês, a OpenAI tem vindo a lançar gradualmente a sua primeira aplicação ChatGPT para Mac com os subscritores Plus.

A partir de hoje, no entanto, a OpenAI diz que a aplicação ChatGPT para macOS está agora disponível para todos... todos, mas com SoCs Apple silicon.

A OpenAI afirma que a app de IA para macOS foi projetada para "integrar-se perfeitamente a qualquer atividade, ação que esteja a fazer no seu computador".

A aplicação foi criada para ser nativa do Mac e oferece um atalho de teclado fácil para a iniciar a partir de qualquer lugar (Opção + Espaço).

A aplicação ChatGPT para macOS permite-lhe interagir facilmente com o chatbot.

Também pode optar por anexar ficheiros, fotografias e capturas de ecrã às suas mensagens e fazer com que o ChatGPT utilize este material.

Também podemos ter acesso ao recurso Modo de voz para interagir com o ChatGPT .

Neste assunto, a OpenAI diz que uma nova versão do Modo de Voz com capacidades GPT-4o estará disponível no Mac nas próximas semanas.

De facto esta app é uma ferramenta fantástica. Faça o download a partir daqui.