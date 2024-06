Este restaurante oferece-lhe uma garrafa de vinho, se largar o telemóvel durante a refeição

Pela dependência que as pessoas mostram ter do telemóvel, este restaurante italiano convida à desconexão digital, oferecendo até uma garrafa de vinho àqueles que se comprometerem a deixar o dispositivo de lado, aquando da refeição.

Localizado numa rua de Verona, em Itália, o Al Condominio é uma iniciativa que convida à desconexão digital, pelo menos durante as refeições. Conforme partilhado por Angelo Lella, um dos fundadores, numa entrevista ao Hipertextual, o estabelecimento propõe "que os clientes optem por abandonar a tecnologia para desfrutar de um momento agradável".

A tecnologia está a tornar-se um problema. Não é necessário verificar o telemóvel de cinco em cinco segundos, mas para muitas pessoas é como uma droga. Com a nossa ideia, elas têm a oportunidade de o deixar de lado e beber um bom vinho.

Explicou Lella, partilhando que, por forma a incentivar os clientes a aderirem à iniciativa, o Al Condominio oferece uma garrafa de vinho a quem concordar em deixar de lado o telemóvel durante o almoço ou o jantar.

Deixaria o seu telemóvel na gaveta?

A abordagem é simples: quando entram no Al Condominio, os clientes podem escolher largar o telemóvel, deixando-o numa gaveta trancada. A garrafa de vinho de oferta chega aquando da entrega da chave dessa gaveta ao funcionário do restaurante.

O objetivo de Lella e do cofundador Federico D'Erchia passa por propor uma alternativa aos cenários que vemos em muitos cafés e restaurantes: casais, famílias e grupos por vezes desconectados, cada um mergulhado no conteúdo apresentado no seu telemóvel. Afinal, ambos perceberam que "o maior problema hoje em dia é a dependência dos smartphones e a falta de interação humana".

Conscientes da distração que os smartphones e outros dispositivos semelhantes representam para os mais novos, o formato do Al Condominio pretende impactar pessoas entre os 30 e os 60 anos, conforme contou Lella, devendo a mensagem chegar às crianças, por via do exemplo.

Na mesma entrevista, o cofundador do restaurante partilhou que "as pessoas são normalmente muito recetivas e praticamente 90% optaram por deixar o seu telemóvel na caixa, depois de lhes termos apresentado a proposta".

Os clientes vão aos restaurantes não só pela comida, mas também pela experiência. Por isso, quando lhes propomos este desafio, ficam intrigados e querem experimentar. Depois, no final do jantar, damos-lhes um postal com uma caneta para escreverem a sua opinião e colocamo-lo numa caixa especial. Estamos, agora, também, a implementar o formato de fotografia instantânea, porque como os nossos clientes não têm telemóveis para tirar fotografias, pensámos em oferecer-lhes uma fotografia instantânea para levarem para casa como recordação do seu jantar.

Para os fundadores do Al Condominio, em Itália, "uma refeição sem smartphones, seja com amigos, família ou parceiros de negócios, é uma oportunidade para estar presente [...]; dedicar esse tempo inteiramente a apreciar a refeição e a ter conversas genuínas e produtivas".

Embora reconheça que as ferramentas digitais são úteis, mesmo para o seu restaurante, facilitando os contactos, o Al Condominio acredita que, sem os telemóveis à mesa, "as ligações humanas ressurgem, sem as distrações do mundo virtual a que estamos tão viciados".