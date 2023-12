Dica: ative o deslizamento fácil entre mostradores do Apple Watch no watchOS 10.2

Com a nova versão watchOS 10.2, que a Apple trouxe há alguns dias, apareceram alguns recursos novos, como, por exemplo, a capacidade de registar e ter acesso a dados de saúde com a Siri. No entanto, houve uma pequena novidade que era há muito pedida pelos utilizadores e que foi também integrada nesta última versão. Falamos da opção para ativar o deslizamento fácil entre os mostradores do Apple Watch. Vamos então ver como se faz.

Ativar opção deslizar entre mostradores do Apple Watch com o watchOS 10.2

Ao longo do tempo, as várias versões do sistema operativo para o smartwatch da Apple trazem formas de utilização, opções de ativar e desativar recursos, que vão sendo melhoradas, e podem nem sempre ser as mais acertadas para cada um de nós. Por isso a empresa deixa muitas vezes opções de personalização. A ideia é sempre a mesma: um tamanho nunca dá para todos!

Neste caso em concreto e com o aparecimento do watchOS 10, aquele deslizar fácil com a coroa digital entre mostradores deu lugar a outra forma de escolher. Mas muitos utilizadores não gostam.

Assim, o que há de novo no watchOS 10.2 é a capacidade de deslizar para a esquerda ou direita nos mostradores do relógio para alternar facilmente entre diferentes configurações.

O que há de novo no watchOS 10.2? O watchOS 10 é a maior atualização desde o lançamento do Apple Watch e apresenta um novo visual em praticamente todas as aplicações, novas formas de navegar e uma nova pilha inteligente para mostrar a informação de que necessita, sempre que é necessária e a partir de qualquer mostrador. Apresenta capacidades otimizadas para treinos de bicicleta e caminhada, uma nova experiência de saúde mental na aplicação Atenção Plena para refletir sobre o seu estado de espírito e a capacidade de registar o tempo de exposição à luz natural. Experiência Use aplicações redesenhadas que utilizam os cantos arredondados e a área de superfície completa do ecrã.

Consulte informação oportuna que é adaptável ao contexto, tal como a hora do dia e a localização, com a pilha inteligente ao rodar a Digital Crown em qualquer mostrador.

Aceda à central de controlo carregando no botão lateral.

Carregue na Digital Crown uma vez para aceder a todas as aplicações e duas vezes para aceder às aplicações usadas recentemente. Mostradores Snoopy apresenta mais de 100 animações diferentes com o Snoopy e Woodstock, as quais reagem à hora do dia, tempo local e atividade, tal como um treino.

Paleta mostra a hora como cor, com três camadas sobrepostas diferentes que mudam à medida que o tempo passa.

Solar analógico apresenta marcas de hora clássicas sobre um fundo luminoso com a luz e a sombra a mudarem ao longo do dia consoante a posição do Sol.

Modular Ultra usa as extremidades do ecrã para dados em tempo real através de três opções selecionáveis pelo utilizador e sete complicações diferentes (disponível no Apple Watch Ultra). Mensagens Visualize Memoji ou fotografias dos contactos.

Afixe favoritos.

Editar, Desfazer Enviar e ordenar por não lidas. Treino Os treinos de bicicleta agora suportam sensores compatíveis com Bluetooth, tais como medidores de potência, sensores de velocidade e sensores de cadência com as novas métricas de potência e cadência.

A vista de Potência em bicicleta mostra a potência gerada durante o seu treino, medida em watts.

A vista de Zona de potência usa o limiar funcional de potência, que mede a potência mais alta que pode manter durante uma sessão de 60 minutos, para criar zonas personalizadas e mostra o tempo passado em cada zona.

A vista Velocidade em bicicleta mostra a velocidade atual e máxima, distância, frequência cardíaca e/ou potência.

As métricas de bicicleta, vistas de treino e experiências de ciclismo do Apple Watch podem agora aparecer como atividades em tempo real no iPhone, o qual pode ser montado no guiador da bicicleta. Atividade Os ícones nos cantos fornecem acesso rápido a Resumo semanal, Partilha e distinções.

Os anéis de movimento, exercício e tempo de pé estão visíveis em ecrãs individuais ao rodar a Digital Crown juntamente com a capacidade para ajustar metas, ver passos, distância, lanços subidos e histórico de atividade.

O Resumo semanal agora inclui os totais de Exercício e De pé, além do total de Movimento.

A partilha de atividade mostra fotografias ou avatares dos seus amigos.

As sugestões de instrutores especializados em Fitness+ fornecem orientações em áreas como técnicas de treino, atenção plena, hábitos saudáveis e motivação na aplicação Fitness no iPhone. Fitness+ Crie um horário de treino e meditação com os planos personalizados.

Escolha dias de atividade específicos, durações e tipos de treinos, instrutores, música, duração do plano e Fitness+ criará automaticamente o plano.

Crie uma fila de espera de treinos e meditações que pretende fazer em sequência com Pilhas. Bússola O último ponto de passagem de rede móvel estima automaticamente o último local no itinerário em que o dispositivo estabeleceu ligação à rede da operadora.

O último ponto de chamada de emergência estima automaticamente o último local disponível para estabelecer ligação a qualquer rede da operadora para contactar os serviços de urgência.

Os pontos de passagem dos PDI mostram pontos de interesse que guardou nos Guias na aplicação Mapas.

A elevação do ponto de passagem é uma nova vista que usa dados do altímetro para criar uma representação tridimensional da elevação dos seus pontos de passagem guardados.

Os avisos de elevação emitem uma notificação quando passa um determinado limiar de elevação. Mapas O raio de caminhada mostra aproximadamente a duração da caminhada até restaurantes, lojas ou outros pontos de interesse por perto, com informação relevante sobre os locais, tal como horário, classificações, etc.

Os mapas offline descarregados no iPhone podem ser visualizados no seu Apple Watch emparelhado quando o iPhone está ativado e dentro do raio de alcance.

São suportados itinerários para carro, a pé ou de transportes públicos nos mapas offline, incluindo a hora prevista de chegada com base no trânsito previsto.

Os mapas topográficos mostram funcionalidades nos parques nacionais e regionais nos EUA, tais como trilhos, isolinhas, elevação e pontos de interesse.

Informação dos trilhos de caminhada nos EUA com informação detalhada, tal como a extensão do trilho e a informação de elevação. Meteorologia Consulte rapidamente informação do estado do tempo com efeitos visuais de fundo ou contextuais.

Aceda a informação importante numa única vista, tal como Índice ultravioleta, Índice de qualidade do ar e Velocidade do vento.

Consulte dados, tal como Estado do tempo, Temperatura, Precipitação, Velocidade do vento, Visibilidade, IUV, Humidade e IQA passando o dedo para a direita.

Desloque‑se no ecrã para ver as vistas Horária e Diária.

Visualize a complicação Humidade no mostrador. Atenção Plena A reflexão de Estado de espírito permite registar emoções momentâneas ou estados de espírito diários.

Pode incluir fatores que contribuem para o estado de espírito, tal como trabalho, família e eventos atuais, e pode descrever os seus sentimentos, tais como felicidade, satisfação e preocupação.

Estão disponíveis lembretes para registar o seu estado de espírito através das notificações, complicações do relógio e mensagens após uma sessão de respiração, sessão de reflexão ou meditações em áudio de Fitness+. Medicação Os lembretes de seguimento emitem uma notificação para que registe um medicamento se ainda não o tiver feito 30 minutos após a hora agendada.

Opção para definir lembretes de seguimento como avisos críticos, para que estejam visíveis mesmo que o dispositivo esteja sem som ou se estiver ativado um modo de concentração. Outras funcionalidades e melhorias: O tempo de exposição à luz natural é agora medido com o sensor de luz ambiente (disponível no Apple Watch SE, Apple Watch Series 6 e posterior e Apple Watch Ultra).

A previsão da rede na aplicação Casa e na complicação do mostrador usa dados em tempo real da rede elétrica local para mostrar quando são usadas fontes mais limpas, para que possa planear quando irá carregar dispositivos ou usar eletrodomésticos (só nos EUA).

A segurança na comunicação agora deteta se as crianças estão a enviar ou a receber vídeos de teor sensível.

O aviso de conteúdo sensível para adultos disponibiliza a tecnologia de segurança na comunicação a todos os utilizadores desfocando fotografias e vídeos que contenham nudez e permitindo-lhe escolher se os pretende ver.

As notificações para os contactos de emergência após uma chamada SOS emergência serão enviadas como avisos críticos.

As chamadas FaceTime áudio em grupo são agora suportadas.

Antes da atualização desta semana, o watchOS 10 exigia que os utilizadores pressionassem longamente os mostradores do relógio e, em seguida, deslizassem para a esquerda ou direita.

Para ativar a capacidade de deslizar sem pressionar longamente primeiro, siga estas etapas:

Abra a aplicação Definições no seu Apple Watch;

no seu Apple Watch; Desloque-se para baixo e escolha "Relógio";

Ativar a definição "Deslizar para mudar de mostrador";

E agora, como refere a Apple "alterne entre os mostradores do relógio deslizando para a esquerda ou direita a partir da borda do ecrã".

Agora é mais fácil mudar de mostrador sem termos de pressionar longamente para invocar esta opção de escolha. É simples, fácil e com isto muitos utilizadores seguramente ficaram mais satisfeitos.