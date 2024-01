Bloomberg: Apple pretende lançar o seu próprio carro elétrico em 2028

A Apple não desistiu do seu carro elétrico. Com avanços e recuos, a empresa de Cupertino leva quase 10 anos de Project Titan. Será que alguma vez iremos ver um iCar?

Está definido: 2028 será o ano do carro Apple

O Project Titan, o projeto de carro elétrico da Apple, está em curso desde 2015. Mas o projeto tem enfrentado numerosos atrasos e repetidas mudanças de executivos. Inicialmente planeando fazer um veículo totalmente autónomo sem volante, estas ambições elevadas caíram por terra nos últimos anos.

Com o vice-presidente da Apple, Kevin Lynch, a liderar o projeto desde 2021, a empresa definiu uma nova data para o lançamento do seu primeiro veículo: 2028. Isso é de acordo com um novo relatório da Bloomberg.

A Apple tem vindo a trabalhar em tecnologia de condução autónoma há quase uma década, mas teve de enfrentar a realidade de que a sua visão de um carro sem volante não é realista.

A Bloomberg diz que o carro de 2028 oferecerá características de autonomia limitada em linha com o que é oferecido por outros fabricantes de veículos elétricos como a Tesla.

Objetivo: carro autónomo com nível 2

O carro da Apple exigirá que os condutores prestem atenção e estejam prontos para assumir o controlo, uma vez que o carro se conduz sozinho em estradas e autoestradas, à semelhança do atual sistema Tesla Autopilot. Isto representará um sistema de Nível 2+; originalmente o Project Titan tinha como objetivo o Nível 4.

É possível que a Apple possa atualizar o sistema ao longo do tempo com atualizações de software e à medida que o ambiente regulamentar internacional evolui.

Segundo a Bloomberg, o conselho de administração da Apple pressionou Cook no passado ano para que apresentasse um plano para o envio do Projeto Titan, ou para que o abandonasse por completo. O projeto nunca tinha gerado um protótipo viável, diz o relatório.

As novas especificações de autonomia reduzida devem significar que a Apple pode agora avançar com sucesso, com Kevin Lynch a liderar o projeto, mas aparentemente há dúvidas sobre o quão inovador o primeiro carro da Apple acabará por ser.

A Bloomberg alerta para o facto de alguns funcionários estarem a criticar os planos, sugerindo que se trata apenas de um produto "me-too".