Active Air Skirt: a nova “saia” da Hyundai que dá mais autonomia e desempenho aos elétricos

A evolução dos elétricos não passa só pela maior bateria ou pelo motor mais eficiente. Há muitos aspetos no veículo que são de extrema importância para o desempenho geral. Como tal, a Hyundai Motor revelou agora a sua mais recente tecnologia para veículos elétricos, a Active Air Skirt. Esta nova "saia" vai trazer mais performance a alta velocidade, beneficiando o consumo de energia. Os vídeos são reveladores.

Elétricos precisam da melhor aerodinâmica para oferecerem mais desempenho

Esta tecnologia para veículos elétricos está classificada como sendo uma novidade para melhorar a aerodinâmica, conseguindo com isso aumentar a autonomia e o desempenho a velocidades mais elevadas.

Depois de vender cerca de 117.000 veículos elétricos nos EUA no ano passado, a Hyundai Motor (incluindo a Kia) ultrapassou a Ford e a GM e ficou em segundo lugar nas vendas de veículos elétricos nos EUA, atrás da Tesla. São resultados reveladores da qualidade do trabalho da marca sul-coreana num dos maiores mercados do planeta.

Não só do outro lado do Atlântico estas marcam figuraram nas escolhas dos consumidores. Na Europa, as duas empresas marcaram presença no Top de vendas no passado ano.

Foco na tecnologia leva a Hyundai a desafiar limites

O fabricante de automóveis sul-coreano procura manter a dinâmica com novas tecnologias e características de veículos elétricos. Com o aumento da concorrência, coisas como carregamento mais rápido, maior autonomia e características adicionais estão a tornar-se mais comuns.

A Hyundai tem estado em grande, lançando novas tecnologias para veículos elétricos concebidas para permitir uma maior autonomia de condução, um carregamento mais rápido, um melhor desempenho e segurança. A sua mais recente inovação, revelada no mês passado, utiliza tecnologia de corrente integrada para melhorar a condução em condições de inverno rigorosas.

Em novembro, a Hyundai revelou o seu sistema de tração "Uni Wheel" que desloca os principais componentes do sistema de tração para o interior da roda do veículo. Isto liberta espaço interior adicional no habitáculo.

A Hyundai está também a desenvolver novas tecnologias de bateria, como baterias avançadas de estado sólido, que oferecem um carregamento mais rápido e um melhor desempenho.

O mais recente avanço da Hyundai e da Kia, a tecnologia Active Air Skirt, foi concebida para minimizar a resistência ao vento durante as velocidades elevadas, para uma maior autonomia e um melhor controlo.

Hyundai lança a nova tecnologia Active Air Skirt EV (AAS)

A tecnologia controla o fluxo de ar na parte inferior do para-choques, ajustando-se à velocidade do veículo.

A Hyundai instalou a AAS entre o para-choques dianteiro e as rodas dianteiras. Quando se conduz a baixas velocidades, a unidade fica oculta. No entanto, quando se viaja a mais de 80 km/h, o AAS é acionado quando a resistência do ar é superior à resistência ao rolamento. A 70 km/h, a unidade é novamente guardada.

O AAS também cobre uma parte da roda. Devido à sua plataforma E-GMP EV, a Hyundai afirma que cobre apenas a parte da frente. Uma vez que a plataforma é plana, cobrir uma parte do pneu é mais eficaz para melhorar a aerodinâmica.

A nova tecnologia também aumenta a força descendente, melhorando assim a estabilidade e o controlo a altas velocidades. Isto pode ser especialmente útil em elétricos maiores, como SUVs ou camiões.

Como explicou Sun Hyung Cho, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Carroçarias de Mobilidade da Hyundai, espera-se que a nova tecnologia "tenha um maior efeito em modelos como os SUV, onde é difícil melhorar o desempenho aerodinâmico".

A nova saia de ar ativa da Hyundai pode funcionar a mais de 200 km/h graças ao material de borracha durável.

Depois de testar a nova tecnologia Active Air Skirt EV, a Hyundai reduziu o coeficiente de resistência aerodinâmica (Cd) em 0,008 no Genesis GV60. Trata-se de uma melhoria de 2,8% na aerodinâmica, o que pode proporcionar uma autonomia adicional de quase 6 km.

A Hyundai e a Kia já solicitaram patentes relacionadas com esta tecnologia na Coreia do Sul e nos EUA. Os planos apontam para o início da produção em série após a conclusão dos testes de desempenho. Aliás, a Hyundai já é líder em aerodinâmica com o Cd líder do IONIQ 6 de 0,21.