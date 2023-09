Combustíveis: Gasóleo desce e gasolina sobe! Saiba quanto….

Todas as sextas-feiras passou a ser previsto o preço dos combustíveis para a semana seguinte. Para a próxima semana há boas e más notícias. Conheça já os preços da gasolina e gasóleo.

Combustíveis: gasóleo vai descer 1,5 cêntimos e gasolina vai subir 1 cêntimo

Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, temos assistido a um sobe e desce no preço dos combustíveis. Com as últimas mudanças de valor, o gasóleo e gasolina estão mais próximos de atingir máximos.

A partir da próxima segunda-feira, o preço dos combustíveis terá uma tendência contrária, com gasóleo a descer e gasolina a subir. O preço do gasóleo vai descer 1,5 cêntimos e a gasolina vai subir 1 cêntimo.

De acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) verifica-se que, ontem, dia 21 de setembro, o preço médio da gasolina simples 95 era de 1,859 euros/litro. O preço médio do gasóleo simples era de 1,815 euros/litro.

Desde maio que os preços dos combustíveis estão a subir substancialmente. Em causa está o aumento da carga fiscal que já representa cerca de 50% do preço final, tanto na gasolina como no gasóleo, refere o canal. Estes preços dos combustíveis são referentes a dados fornecidos à DGEG por cerca de 2400 postos de combustível.

Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis Online. Além de ficarmos a saber todos os preços nos postos, este portal indica-nos quais os postos que estão a vender combustíveis mais baratos.

Este portal tem dados caracterizadores dos postos de abastecimento de combustíveis localizados no território continental de Portugal, para o consumo público e cooperativo, cuja responsabilidade pelo cumprimento é dos titulares das respetivas licenças de exploração.