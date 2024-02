Afinal a atualização do Model Y da Tesla não vai chegar ao mercado este ano

Depois de anos a apresentar novidades nos seus modelos, a Tesla parece agora focada em renovar a sua frota e as propostas que tem no mercado. Agora, após vermos a chegada do novo Model 3, espera-se uma renovação do Model Y. Afinal, do que foi revelado agora, esta atualização do Model Y não vai chegar em 2024 ao mercado.

Afinal o Model Y não é renovado em 2024

Ainda que não faça uma comunicação ativa com os potenciais clientes, a Tesla tem gradualmente mostrado as suas novidades. Estas surgem naturalmente ou, por outro lado, com algumas fugas de informação ou simplesmente por serem apanhados carros da marca a circular com alterações.

A próxima a ser lançada, do que se sabe e tem visto, será a renovação do Model Y. Esta deverá seguir a linha da anterior, aplicada ao Model 3 da Tesla, e que tanto sucesso parece estar a fazer junto dos clientes, com as vendas a crescerem sustentadamente.

We can now confirm that there is no Model Y refresh planned this year in North America. Right now is the best time to purchase a @Tesla vehicle!



Tesla has communicated the above sentiment to their delivery advisors to share with customers inquiring about the vehicle’s refresh. pic.twitter.com/8DWpogUEdb — Teslascope (@teslascope) February 11, 2024

Atualização da Tesla anunciada aos funcionários

Esperava-se que a Tesla estivesse prestes a apresentar o novo Model Y, mas isso foi agora rejeitado pela marca. Num simples memorando interno, a Tesla revelou aos seus funcionários que esta atualização do seu carro mais recente deverá chegar apenas no próximo ano.

Do que é explicado nesse memorando interno, a Tesla quer evitar um abrandamento das vendas. Sabe que muitos adiam a compra do Model Y porque entendem que o novo modelo deverá estar a chegar. Assim, com a mesma compra, teriam acesso ao modelo renovado e com novidades.

Ouvimos o seu feedback de que alguns clientes aguardam para fazer a encomenda do Modelo Y, antecipando uma atualização semelhante à do Model 3. É importante comunicarmos de forma transparente não haver uma atualização do Modelo Y para este ano.

Marca pode não seguir os passos dados no Model 3

Esta informação poderá auxiliar os funcionários da Tesla a estarem mais dentro dos planos da empresa. Podem assim aconselhar melhor os potenciais clientes, levando assim a que façam a compra do Model Y, sem qualquer lentidão ou desconfiança de que podem ficar com um Model Y sem a esperada atualização.

O mais curioso é que estes são os planos da Tesla para o mercado dos EUA. Com o Model 3 a marca acabou por apostar primeiro na China e na Europa, alargando depois a sua oferta a outros mercados. No caso do novo carro, não se sabe se será este o plano, o que poderia trazer a novidade uns meses antes a estes mercados já bem consolidados.