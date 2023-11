Portagens vão subir mais de 2% já a partir de 1 de janeiro de 2024

Portagens são taxas ou tarifas cobradas pelo uso de infraestruturas públicas, como estradas, pontes, túneis ou outras vias de transporte. Em Portugal, segundo dados recentes, as portagens renderam três milhões de euros por dia em 2022. Em 2024, as portagens vão subir mais de 2%.

Portagens: concessionárias têm de entregar ao Governo até 15 de novembro a sua proposta

Se o custo de vida tem vindo a aumentar, para 2024 as notícias não são propriamente as melhores. Os preços das portagens nas autoestradas portuguesas vão aumentar 2,04% a 1 de janeiro do próximo ano, tendo em conta o índice de preços ao consumidor (IPC) de outubro.

O índice de preços no consumidor é um indicador que permite medir a evolução, no tempo, dos preços de um conjunto de bens e serviços que são considerados representativos de uma estrutura de consumo num determinado espaço.

Segundo revela o Jornal de Negócios, tendo em conta a informação do INE, "a taxa de inflação homóloga de outubro, sem habitação, no Continente foi de 1,94%, abaixo dos 2,01% que tinha estimado no início deste mês. Este é o indicador que serve de referência à atualização anual das taxas de portagem".

As concessionárias de autoestradas têm de entregar ao Governo até 15 de novembro a sua proposta para a revisão das portagens para entrar em vigor a 1 de janeiro do ano seguinte, tendo o Estado 30 dias para se pronunciar.