A BYD (Build Your Dreams) tem conseguido implantar-se como uma das principais rivais da Tesla e de muitos fabricantes europeus. Com uma presença muito forte já fora da China, tem conquistado muitos mercados. Agora, a construtora de carros elétricos BYD revelou que os seus lucros disparam 205% no 1.º semestre de 2023.

Lucros da BYD disparam 205%

A construtora de carros elétricos chinesa BYD revelou ter conseguido lucros líquidos de 1.388 milhões de euros nos primeiros 6 meses deste ano. Este valor revela um aumento de 205%, em termos homólogos. Na demonstração dos resultados feita, revelou que o volume de negócios aumentou 72,7%, para 26.109 milhões de euros.

A empresa destacou que a sua quota nos carros elétricos aumentou 6,5%, atingindo agora os 33,5%. A BYD Electronics, subsidiária de fabrico de componentes e montagem de telemóveis e outros dispositivos do grupo, anunciou também um acordo para comprar, por 2.001 milhões de euros, duas fábricas na China da empresa norte-americana Jabil.

Reforço em outras áreas de negócio

As instalações incluídas neste acordo são as fábricas de peças para telemóveis da Jabil localizadas nas cidades de Chengdu e Wuxi. Estas vão servir para fortalecer a presença da BYD Electronics naquele setor e melhorar a sua estrutura de produtos.

Importa destacar que a Jabil é o quarto maior fornecedor de serviços para fabrico de produtos eletrónicos do planeta. Já a BYD Electronics, ocupa o sexto lugar, sendo a única empresa chinesa presente neste top 10.

China também domina nos carros elétricos

No ano passado, foram vendidos seis milhões de carros elétricos na China, mais que em nos restantes países em conjunto. A dimensão deste mercado possibilitou que as marcas locais crescessem, ameaçando uma indústria dominada pelas construtoras alemãs, japonesas e norte-americanas.

Nos primeiros 6 meses de 2023, a exportação de automóveis da China para o resto do mundo aumentou 75,7%. Desse número, cerca de 534 mil unidades eram carros elétricos, cujas vendas para o exterior aumentaram 160%, em relação ao mesmo período de 2022. Fica aqui claro que este país poderá em breve assumir-se como maior nesta indústria, algo que já o faz em muitas outras.