O Google Photos sempre foi um dos serviços que mais usámos sem dar por isso. Este é mais do que um ponto de alojamento de fotografias, mas sim uma solução completa que até permite editar as imagens. Agora a gigante das pesquisas dá mais aos utilizadores e permite que no iPhone e na Web as fotos também possam ser escondidas numa pasta privada.

Muitas das novidades da Google chegam aos seus smartphones Pixel. É aqui que estas funcionalidades extra são trazidas aos utilizadores e funcionam como um exclusivo durante algum tempo. Um exemplo foi a pasta privada do Google Photos, que mais tarde foi aberta a todos os que usam o Android.

A Google alarga agora esta oferta, com novos locais onde esta pasta provada pode ser usada. Falamos do iPhone e da Web, onde esta novidade está agora disponível, segundo a gigante das pesquisas anunciou no seu blog oficial.

Para usar esta funcionalidade os utilizadores só precisam de escolher quais as fotografias que querem proteger, escolhendo depois essa opção. Para voltar a ter acesso a essas mesmas imagens, só precisam de colocar o código definido e estas ficam disponíveis.

Tal como é usado no Android, as fotos e vídeos incluídos na pasta privada do Google Fotos não aparecerão na visão geral, galeria, pesquisa ou memórias. Desta forma ficam realmente privadas e longe de olhares alheios.

Ao mesmo tempo, a Google alterou também as configurações deste serviço. Estas fora agrupadas em níveis superiores, como backup, notificações, preferências, compartilhamento, aplicativos e dispositivos e privacidade, em vez de ter uma única página muito extensa. Esta nova forma de agrupar pode ser considerada oficial do Google no Android e iOS.

Estas mudanças são importantes e colocam todas as funcionalidades do Google Photos acessíveis a todos os utilizadores e em todas as plataformas. Ao poder esconder as fotos mais privadas, os utilizadores garantem a sua segurança ao não estarem acessíveis a todos.