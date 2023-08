Musk não está satisfeito com a fraca qualidade da Cybertruck

Estará para muito breve o lançamento oficial da pick-up Cybertruck da Tesla. Contudo, as notícias mais recentes não são muito animadoras. Elon Musk, depois de conduzir um protótipo de produção, exigiu aos seus trabalhadores uma precisão semelhante à de um Lego.

A Tesla não é propriamente famosa pela qualidade de construção. São conhecidos os problemas no que toca à montagem dos veículos, apesar que nos últimos anos a empresa se ter esforçado para combater falhas que não são de todo condizentes com o preço dos elétricos.

O hype em volta do próximo grande lançamento da marca, a Cybertrcuk, está a crescer. Já se notam os preparativos para levar estas pick-ups aos seus muitos proprietários que pagaram para as receberem.

Quem não parece muito animado é o CEO da empresa. Segundo informações, Elon Musk não está impressionado com a qualidade de construção do novo elétrico da Tesla.

Na semana passada, o homem forte da Tesla disse aos seguidores nas redes sociais que "acabou de conduzir o Cybertruck candidato à produção na Tesla Giga Texas", à medida que a pick-up elétrica passa lentamente do conceito para algo que as pessoas reais poderão conduzir.

Quem parece que terá de fazer horas extra são os funcionários da marca. A julgar por um e-mail enviado a toda a empresa e visto pela primeira vez pelo Cybertruck Owner's Club, os trabalhadores poderão ter de passar noites em claro nas próximas semanas e meses.

Devido à natureza da Cybertruck, que é feita de metal brilhante com bordas quase sempre retas, qualquer variação dimensional aparece como um polegar dolorido.

Escreveu Musk no e-mail.

De facto, todas as imagens que vimos do Cybertruck até agora - incluindo as publicadas por Musk na sua conta de ontem nas redes sociais - mostram uma qualidade de construção bastante inconsistente, particularmente na parte da frente do veículo, onde vários painéis de aço inoxidável se encontram em ângulos que não abonam muito para o rigor de construção.

Aliás, Musk explica exatamente como exige que a pick-up seja construída:

Todas as peças para este veículo, quer sejam internas ou de fornecedores, têm de ser concebidas e construídas com uma precisão inferior a 10 mícrones. Isto significa que todas as dimensões das peças têm de ter a terceira casa decimal em milímetros e as tolerâncias têm de ser especificadas em mícrones de um só dígito. Se a LEGO e as latas de refrigerante, que são muito baratas, conseguem fazer isto, nós também conseguimos.

Escreveu Musk, referindo-se a produtos que são o resultado de décadas de constante aperfeiçoamento do fabrico.

Este tipo de aviso reflete um pouco a falta de paciência de Musk para as constantes críticas que os proprietários fazem à qualidade dos carros.

Desta vez o carismático CEO quer que o novo elétrico tenha uma precisão de um Lego.