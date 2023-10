Depois de muitos anos a aguardar que a Cybertruck seja uma realidade, a Tesla tem agora uma novidade. A sua pickup está finalmente pronta a chegar ao mercado e a Tesla já tem uma data para fazer as primeiras entregas. Será no fim de novembro que a pickup mais aguardada chegará às estradas.

Foi esta semana, na apresentação dos resultados do seu último trimestre, que a Tesla e Elon Musk revelaram um dado muito importante para a sua linha de produtos. Finalmente a marca terá no mercado mais um carro elétrico, desta vez a tão esperada Cybertruck.

Do que foi revelado, e já depois disso confirmado, será no dia 30 de novembro que a Tesla irá realizar um dos seus eventos de entrega de novos veículos elétricos. Será Gigafactory de Austin que este momento acontecerá, e que marcará um momento importante para a marca.

Q3 Shareholder Update → https://t.co/sXBSeLibSL

—

Highlights



Cybertruck production remains on track for later this year, with first deliveries scheduled for November 30th at Giga Texas.



Production of our higher density 4680 cell is progressing as planned & we continue building… pic.twitter.com/FqpseLujaA