Produção do Cybertruck da Tesla deixou de ser um segredo… veja o vídeo

Ainda que com algumas restrições, a pickup da Tesla já está em produção, um anúncio feito oficialmente. No entanto, a empresa naturalmente que quer preservar os seus segredos e a partilha de imagens do interior da fábrica é feita de forma controlada. Agora foi revelado um vídeo que mostra a Cybertruck na sua linha de produção.

Acredita-se que a Tesla está a preparar o lançamento oficial da sua pickup Cybertruck para muito breve. Não é que comece já a responder à procura, que essa fase só deverá acontecer no próximo ano, mas nos próximos meses, quem sabe poucas semanas, a primeira remessa de Cybertrucks poderá está pronta a enfrentar as estradas.

Da Gigafactory do Texas acabou de ser revelado um vídeo que mostra a linha de produção da pickup, com a estrutura já conhecida, de linhas retas. Este é um vídeo raro e que muito provavelmente a sua partilha ao mundo não terá sido autorizada.

Recentemente, novas imagens da Cybertruck camuflada foram também captadas nas estradas norte-americanas, num disfarce muito mais escuro do que já tinha acontecido anteriormente e a esconder melhor os recursos de design da pickup elétrica, um pormenor que pode ter sido alterado com o início da produção.

Além da Cybertruck com o seu lançamento oficial cada vez mais próximo, a Tesla estará a produzir um novo modelo de carro mais acessível do seu Model 3, apelidado de Highland, e com um design melhorado.

Esperava-se que este carro tivesse sido anunciado em junho, numa das visitas do CEO a Pequim, contudo, tal não aconteceu e tudo o que se sabe é, na verdade, especulação com um toque de rumor.