Se está de olho no Mégane E-Tech, aproveite! Renault baixou-lhe o preço em 5000 euros

Não só das cores da Tesla se pintam notícias sobre reduções de preços de carros elétricos. Desta vez, a novidade é assinada pela Renault: o Mégane E-Tech está 5000 euros mais barato.

A Renault entrou em 2024 a chamar a atenção dos interessados no seu Mégane E-Tech. O modelo 100% elétrico da marca francesa está 5000 euros mais barato. Aliás, 5360 euros em todas as suas versões.

Em 2023, a versão de acesso, Mégane E-Tech EV40 130 custava 38.350 euros, passando agora para os 32.990 euros; a variante E-Tech EV60 130 desce dos 42.850 para os 37.490 euros; e, por fim, o E-Tech EV60 220, cujo preço baixa de 44.850 para 39.490 euros.

Versão

Mégane E-Tech EV40 130

Mégane E-Tech EV60 130

Mégane E-Tech EV60 220 Preços 2023

A partir de 38.350 euros

A partir de 42.850 euros

A partir de 44.850 euros Preços 2024

A partir de 32.990 euros

A partir de 37.490 euros

A partir de 39.490 euros

A gama portuguesa tem quatro níveis de equipamento – Equilibre, Evolution ER, Techno e Iconic – e duas opções mecânicas elétricas. Assim, existe uma versão equipada com propulsor de 131 cv e 250 nm com bateria de 40 kWh e autonomia de 300 km. Segue-se uma opção com a mesma motorização, mas bateria de 60 kWh para 470 km de autonomia, e por fim uma versão de 218 cv e 350 nm de binário. A bateria de 60 kWh dá para 450 km.

A Renault não esclareceu, para já, esta redução do preço do Mégane E-Tech.

Apesar de a explicação mais óbvia parecer prender-se com a concorrência, especialmente a chinesa, que está a penetrar o mercado com propostas mais acessíveis, a marca já esclareceu, anteriormente, não querer entrar numa "guerra de preços".

Segundo o Observador, esta redução deve-se ao "reposicionamento do modelo, em virtude da chegada, ainda em 2024, dos novos elétricos R5 e Scénic". Ambos com a promessa de preços atrativos.