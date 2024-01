Jogabilidade de The Relic: The First Guardian revelada

Os estúdios Project Cloud Games preparam-se para lançar, The Relic: The First Guardian, um jogo de ação passado num mundo ameaçado por um mal ancestral e que recentemente recebeu o seu trailer de jogabilidade. Venham ver...

A editora britânica Perp Games (responsáveis pela distribuição de Moss, entre outros) e os estúdios Project Cloud Games, encontram-se a trabalhar em parceria para a publicação de The Relic: The First Guardian.

O jogo, que se encontra em fase final de desenvolvimento pelos Project Cloud Games, é um RPG de Ação passado num mundo fantástico e negro, e que agora recebeu um trailer de 5 minutos mostrando a sua jogabilidade.

A ação do jogo decorre em Arsiltus, um reino que outrora já foi próspero e repleto de vida e atividade. No entanto, algo aconteceu e Arsiltus vê-se neste momento envolto em trevas e destruição. Um negrume invadiu a terra e corrompe tudo à sua passagem.

Este cenário de destruição e caos foi gerado após a Grande Relíquia (item mágico e poderoso responsável pelo equilíbrio em Arsiltus) ter sido despedaçada. No entanto, nem tudo está perdido, e as peças da Grande Relíquia encontram-se espalhadas pela terra, sendo uma questão de as encontrar e voltar a dar forma ao artefato mágico e salvar o mundo.

É neste contexto que o jogador entra em cena neste RPG de Ação, numa aventura para salvar Arsiltus das trevas, vestindo a pele do Último Guardião (apesar do nome do jogo corresponder ao Primeiro Guardião), ou em inglês, Last Guardian, e com a demanda de encontrar todas as partes da Grande Relíquia.

Segundo os responsáveis pelo jogo, The Relic: The First Guardian apresenta uma jogabilidade assente em combates excitantes e com uma tremenda variedade de runas que lhe potenciam, alternativas táticas muito interessantes. O nosso personagem pode evoluir de várias formas, estando essa evolução totalmente sob controlo dos jogadores.

O mundo de Arsiltus é vasto e o jogo incentiva à exploração, maravilhando pelo caos e destruição mas também pela criatividade que a equipa dos Project Cloud Games investiu na sua criação.

Cabe ao jogador desvendar os segredos de Arsiltus, recolher todas as peças da Grande Relíquia e salvar o mundo da destruição e trazê-lo de volta para a prosperidade e equilíbrio.

The Relic: The First Guardian será lançado ainda este ano para Playstation 5, Xbox Series X e PC mas sem data concreta de lançamento.