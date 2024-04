Manter as estradas seguras com Highway Police Simulator

Encontra-se em desenvolvimento pelas mãos da equipa de desenvolvimento alemã Z-Software, Highway Police Simulator. Como o nome indica, trata-se de uma simulação daquilo que é ser um policia de transito.

O jogo tem neste momento lançamento previsto para Setembro deste ano, para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Está na hora de vestir o uniforme e partir para mais um dia de trabalho árduo na missão de manter as estradas seguras para todos os que nelas transitam. Em Highway Police Simulator, o jogador assume o papel de um policia americano encarregado de manter a lei e a ordem nas grandes e movimentadas estradas americanas.

Na sua missão de manter a segurança nas estradas, o jogador terá de proceder tal como um policia moderno e terá de fazer patrulhas a pé ou ao volante do seu carro da policia e reagir a todo e qualquer incidente que possa ocorrer. Isto, num mundo aberto de exploração onde não irão faltar casos emocionantes para resolver.

Desenhado para uma experiência de um jogador, Highway Police Simulator apresenta um Modo de missões livres e uma campanha baseada em várias narrativas distintas na qual vários eventos e situações vão ocorrendo e necessitam da atenção e reação do jogador.

O jogador vai poder experimentar uma simulação realista num mundo dinâmico e reativo que se inspira em localidades reais da América do Norte.

Tudo aquilo que vemos nos filmes marcará presença, como por exemplo, as famosas chamadas do Quartel-General da Polícia com instruções, ter de fazer tarefas na esquadra como interrogar suspeitos de crimes, ajudar a desbloquear engarrafamentos, acidentes de veículos e tiroteios perigosos.

O jogador terá de completar missões da história para poder avançar com a narrativa do jogo que terá muitas nuances e eventos, assim como apresenta um sistema de moralidade dinâmico baseado no comportamento do oficial. Dessa forma, o jogador terá de saber gerir bem os casos e manter em segurança os habitantes de Caminora com pulso forte mas em simultâneo, bom senso.

Ao seu dispor, além do próprio veiculo que poderá ser usado de forma tática para interceptar criminosos, o jogador terá ainda o uso de armas como ferramenta de trabalho e poderá ainda recorrer ao apoio de helicópteros da policia para apoio nas perseguições.

