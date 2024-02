Aproximam-se os “Óscares” dos jogos ZX Spectrum

O Museu LOAD ZX, em Cantanhede, vai ser este ano novamente palco da Gala GOTY – os Planeta Sinclair Awards, evento que anualmente celebra os melhores jogos lançados para o ZX Spectrum. Convém relembrar que o ZX Spectrum foi um dos grandes marcos da indústria dos videojogos e que, na década de 80/90 do século passado criou bases para muito do que hoje existe, quer em termos de plataformas e componentes, quer no que respeita a jogos.

O Museu LOAD ZX Spectrum, tal como os seus responsáveis referem, é o primeiro museu dedicado inteiramente a este pequeno pedaço de tecnologia, repleto de magia e nostalgia que representa o ZX Spectrum.

O museu resulta de uma parceria entre o Município de Cantanhede e a Associação Geração Spectrum que gere o espólio do cantanhedense João Diogo Ramos, um dos grandes colecionadores internacionais nesta área.

Tal como aqui referi, o ZX Spectrum foi, a titulo pessoal, um dos grandes marcos da minha vida. Esta pequena caixinha, que tinha de se acompanhar com um leitor de cassetes, foi algo de assombroso (no bom sentido) que se cruzou na minha vida e que nunca irei esquecer...

É o meu (e creio que de muitos jogadores) Tesourinho Sorridente e que fará para sempre parte do meu ser.

O evento iniciou-se de forma simbólica em 2016 através do blogue português Planeta Sinclair. Desde logo ganhou o reconhecimento da comunidade nacional e internacional, que, no início de cada ano, aguardava com expectativa os nomes dos candidatos a melhor jogo, sendo sempre motivo de grande debate entre os internautas. A própria comunicação social especializada foi dando cobertura ao evento, impulsionando a criação de um evento maior, como viria depois a acontecer.

O GOTY entrou numa nova fase a partir da edição de 2020, fruto de uma ideia do Mário Viegas (elemento da equipa do Planeta Sinclair), e do convite que foi feito ao Museu LOAD ZX para a co-organização do evento. As edições de 2020 e 2021, apesar de pujantes, decorreram apenas em formato online devido à pandemia. Não obstante, a cobertura mediática aumentou, tendo aparecido em inúmeros media, com destaque para a SIC Radical e o programa Retro Gamers

A edição de 2022 foi a primeira a ser realizada nas instalações do Museu LOAD ZX, em Cantanhede. O concretizar de um sonho antigo, e foi seguida de forma apaixonada por pessoas de várias partes do mundo através do canal de Youtube do museu. Aliás, este foi o vídeo mais visto do Museu em 2023.

O GOTY – cuja sigla significa Game Of The Year (ou Jogo do Ano em Português) – visa homenagear os melhores jogos lançados para o ZX Spectrum em cada ano. Para a edição de 2023, a escolha dos jogos é feita por votação de um júri internacional, tal como aconteceu nos anos anteriores. A competição decorre nas seguintes categorias:

Técnicas: Gráficos, Ecrã de carregamento e Som

Por tipologia: Quebra-cabeças, Aventura e RPG, Plataformas, Ação Arcade, Aventura de texto, BASIC

Por origem/língua: Luso-Brasileiro; Espanhol

E, claro, o grande vencedor, o denominado GOTY

A dinâmica do evento segue uma lógica de gala tipo dos óscares, sendo cada categoria apresentada por um ou mais convidados, alguns bastante conhecidos e mediáticos, com alguns momentos lúdicos e surpresas ao longo da sessão.

Este ano, mais uma vez, antecipam-se surpresas, incluindo a grande novidade do evento ir ser transmitido no YouTube, mas também na Twitch e, neste caso, comentado simultaneamente em língua inglesa, permitindo a que quem não domine a língua portuguesa (língua oficial do evento), possa seguir a cerimónia.

A cerimónia decorrerá a partir das 15h00 do dia 17 de Fevereiro no Museu LOAD ZX em Cantanhede e é de entrada gratuita. De manhã haverá outras atividades no museu pelo que deixamos o convite para uma visita diferente neste dia.