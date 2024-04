Porque é que toda a gente terá o mesmo apelido em 2531, no Japão?

Uma simulação concluiu que, se a lei do Japão não for alterada, entretanto, em 2531 todos os japoneses terão o apelido Sato.

No Japão, a lei determina que quando duas pessoas se casam, têm de ter o mesmo apelido. Para o efeito, podem escolher se querem manter o masculino ou o feminino. As estatísticas mostram que 96% dos casais optam por manter o nome do homem.

Assim sendo, uma simulação realizada por investigadores da Universidade de Tohoku e liderada pelo professor de Economia Hiroshi Yoshida concluiu que, caso o Japão insista que os casais escolham um único apelido, todos os japoneses chamar-se-ão "Sato-san" em 2531.

O estudo integra o projeto Think Name, que foi realizado precisamente para dar a conhecer o problema da atual lei do apelido no Japão.

O apelido Sato cresceu 1,0083% de 2022 a 2023. Apesar de não parecer muito, introduzindo esta tendência ao longo dos anos na simulação, e tendo também em conta as tendências de crescimento da população, os cientistas descobriram que todos os japoneses teriam o mesmo apelido em 2531.

No entanto, caso a lei seja alterada de modo a que cada parceiro mantenha o seu apelido, o número de Satos vai crescer, mas não será tão expressivo. Aliás, se cada parceiro pudesse ter um nome diferente e 39,3% das pessoas que casam decidissem manter o seu, no mesmo ano apenas 7,96% dos japoneses teriam o apelido Sato.

Mais do que esta questão do apelido, outro estudo, intitulado Japan's Future Population Projections, detetou tendências populacionais: atualmente, a população do Japão é de cerca de 125 milhões de pessoas; se as atuais tendências populacionais se mantiverem, serão 41.229.000 em 2120, 281.866 pessoas em 2531, e 22 pessoas em 3310.

Já não serão problemas para nós e é possível que não aconteça desta forma, porém, fica a curiosidade.