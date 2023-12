Nintendo começa a encerrar os jogos online para a Wii U e 3DS, meses antes do previsto

Se estava a planear passar o final do ano a revisitar o Splatoon original para a Wii U ou o Super Smash Bros. para a Nintendo 3DS, está com azar. Parece que a Nintendo já começou a restringir a funcionalidade da Wii U e da 3DS para jogar online, de acordo com vários utilizadores e meios de comunicação social.

Nintendo antecipa o fim...

Isto começou mesmo antes da véspera de Natal. Sabia-se que estava para vir, mas a Nintendo disse originalmente que o encerramento não aconteceria até ao início de abril. Isto pode não afetar todos os jogadores para já, por isso, pegue na sua consola e experimente um jogo online para ver se ainda tem suporte.

Jonathan Barrow, da Pretendo, um "substituto de código aberto da Nintendo Network", escreveu que isto faz parte de um "lançamento lento" dos planos da Nintendo para abril. Pretendo espera eventualmente colocar as duas consolas novamente online.

Para sermos justos, a Nintendo nunca disse que a data de fim de abril estava completamente decidida, uma vez que a empresa sugeriu que poderia descontinuar os serviços online "antes do previsto". No entanto, poderia ter avisado as pessoas para que pudessem jogar uma última ronda do seu jogo favorito online.

Esta notícia vem na sequência do encerramento das eShops da 3DS e da Wii U pela Nintendo em março. Por isso, agora, não pode comprar jogos novos nem jogar online nos seus jogos antigos. A rede social Miiverse da empresa, que funcionava em ambas as consolas, foi encerrada em 2017, embora exista um arquivo de publicações.

A tecnologia está constantemente a mudar, e os jogos acompanham essa mudança. Ser amante de jogos é estranho nesse sentido.

Gerações inteiras de jogos simplesmente desaparecem. Pelo lado positivo, talvez possamos pagar o preço total de mais alguns remakes, com um Luigi's Mansion: Dark Moon que chegará à Switch no próximo ano.

Leia também: