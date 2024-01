Nave espacial americana que falhou a caminho da Lua regressou à Terra e despenhou-se

O fim desta nave foi totalmente contrário ao que tinha sido projetado. Milhões de dólares ficaram incinerados quando a nave veio para a Terra para "morrer", em vez de aterrar na Lua. O módulo Peregrine Mission One sofreu um grave dano quando descolou e a missão CLPS-1 da NASA ficou condenada quando se detetou uma fuga de combustível neste módulo que iria alunar.

Milhões de dólares queimados na atmosfera

Um final agridoce para a nave espacial Peregrine da empresa americana Astrobotic. Estava destinada a tornar-se a primeira nave espacial privada a efetuar uma aterragem suave na Lua, mas, em vez de chegar à Lua, acabou por regressar à Terra para completar a sua missão com uma reentrada ardente sobre o Pacífico.

O lançamento do Peregrine marcou o regresso dos EUA à superfície da Lua desde a Apollo 17, que teve lugar há mais de meio século. Uma anomalia no sistema de propulsão, aparentemente devido a uma falha numa válvula, fez com que a nave perdesse demasiado combustível, pondo fim a qualquer hipótese de chegar à Lua.

A nave levava a bordo 20 cargas úteis que seriam enviadas para a superfície da Lua no âmbito do programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS), uma parceria público-privada da NASA com módulos lunares comerciais.

Empresa preferiu queimar a nave do que aumentar o lixo espacial

Apesar de o seu objetivo principal ter sido excluído, a equipa da Astrobotic conseguiu estabilizar a nave espacial e prolongar a sua vida útil para 10 dias.

De facto, a Peregrine poderia operar no espaço cislunar durante mais tempo, mas os seus proprietários decidiram manter a sua trajetória de modo a reentrar na atmosfera terrestre em vez de vaguear como lixo espacial.

O módulo Peregrine e as suas múltiplas cargas úteis desintegrar-se-ão na atmosfera por volta das 21:00 UTC de quinta-feira, 18 de janeiro. Se restarem alguns destroços, cairão numa área segura.

O planeamento da reentrada não foi fácil. A Astrobotic teve de efetuar 23 disparos curtos do motor principal para evitar que a falha da propulsão desviasse a nave espacial. Depois, teve de ajustar a atitude da nave espacial de modo a que a força induzida pela fuga de combustível a movesse em direção ao Oceano Pacífico Sul, perto da ilha de Fiji.

Mas há outra coisa de que a Astrobotic se orgulha mais: durante estes dias, a empresa conseguiu alimentar as cargas ativas no interior com energia dos seus painéis solares e verificou que 9 em cada 10 tinham sobrevivido ao lançamento e estavam a comunicar corretamente com a nave espacial, incluindo os nanorrobôs da missão mexicana COLMENA.

As novas missões lunares dos EUA tiveram um mau começo, mas haverá mais oportunidades. O próximo objetivo da Astrobotic será enviar o rover lunar VIPER da NASA para a Lua com um módulo lunar chamado Griffin.