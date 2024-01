Gostava de ter uma sala de cinema em casa? Conheça o novo projetor Wanbo X2 Max

O conceito de home cinema é algo cada vez mais presente. Com a abrangência de conteúdos nos imensos serviços de streaming a que temos acesso, resta conjugar com um espaço confortável e com um grande ecrã! E é aqui que entram os projetores, onde o novo Wanbo X2 Max poderá ser um excelente candidato.

Os projetores portáteis respondem a uma série de necessidades, mas a possibilidade de criar um ambiente de cinema por um custo muito baixo é, de facto, a mais interessante. Contudo, também respondem a contextos profissionais ou académicos, uma vez que são leves e facilmente transportáveis.

O novo projetor Wanbo X2 Max traz tecnologia recente e muitas funcionalidades interessantes.

O Wanbo X2 Max tem uma capacidade de brilho de 450 ANSI Lumens. Tem uma resolução nativa de 1080p e conta com um contraste dinâmico de 2000:1.

Com uma fonte de luz LED, com uma vida útil estimada de 20000 horas, e é adequado para projetar a uma distância entre 1,2 m e 3,6 m. Essa distância traduz-se numa diagonal de projeção de 40 a 120", algo bastante interessante para um projetor com um preço na ordem dos 160€.

Tem foco automático e ajuste automático da forma da imagem, garantindo automaticamente uma imagem retangular mesmo que a projeção não seja feita perpendicularmente.

Traz o Android TV 9.0, a correr num sistema com 1 GB de RAM e 8 GB de armazenamento. Como fonte de conteúdos, além dos serviços de streaming habituais como Netflix, YouTube, PrimeVideo, Disney+, entre outros, através da ligação Wi-Fi 6 Dual Band, também está disponível uma porta USB 2.0, duas entradas HDMI e saída de som 3.5mm para auscultadores ou um sistema de som externo. Tem também Bluetooth 5.0, que pode ser usado para o mesmo efeito. O consumo energético é de 65W.

Para reprodução de som, conta com 2 altifalantes de 5W, que equivale ao som geralmente disponível numa TV de gama média.

Preço e disponibilidade do novo projetor Wanbo X2 Max

O novo projetor Wanbo X2 Max está disponível por apenas 159€ (IVA incluído) utilizando o código de desconto NNNWBX2MP. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu. Receberá ainda de oferta um o suporte Wanbo PWE104, no valor de 27,81€.

Wanbo X2 Max

