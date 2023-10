Conheça o PlayStation Access, o comando da Sony para pessoas com deficiência

As empresas estão conscientes da diversidade que compõe a sua massa de consumidores. Assim sendo, a Sony está prestes a lançar o comando Access para a PlayStation, concebido para pessoas com deficiência.

Enquanto nos preparamos para apresentar o comando Access à comunidade de acessibilidade a 6 de dezembro, temos hoje o prazer de partilhar um olhar mais atento sobre o seu desenvolvimento, incluindo um primeiro vislumbre da sua embalagem acessível. Os nossos designers de hardware e de interface de utilizador, em conjunto com os research leads, compilaram a sua colaboração com organizações de acessibilidade num kit de comando PS5 altamente personalizável, concebido para ajudar os jogadores com deficiência a jogar de forma mais confortável e durante períodos mais longos.

Partilhou a Sony, num comunicado.

A ser desenvolvido há cinco anos, o novo comando Access envolveu a exploração de seis conceitos de design, bem como numerosas consultas a especialistas em acessibilidade e a jogadores com deficiência da comunidade.

Desde o início, o objetivo passou por criar um design que se pudesse adaptar às necessidades de um vasto espetro de jogadores. A questão da acessibilidade começa logo no momento em que o produto é retirado da caixa.

Assim sendo, a Sony pensou uma embalagem que pode ser facilmente aberta com uma mão, com presilhas que podem ser puxadas de ambos os lados. Além disso, a disposição interior está organizada com ranhuras, por forma a armazenar eficazmente os vários componentes do kit.

O comando, redondo e personalizável, foi concebido para ser colocado numa mesa ou num tabuleiro de cadeira de rodas, e inclui botões programáveis, touchpads maiores e portas fáceis de utilizar para dispositivos externos, como interruptores e joysticks.

A par do Access, a Sony também revelou o Logitech G Adaptive Gaming Kit. Este kit suplementar oferece um conjunto abrangente de botões de elevado desempenho que podem ser personalizados, atribuídos e etiquetados.