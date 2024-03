Militar americano diz que a China poderá lançar ataques a partir da Lua

Para uns, a Lua é uma visão de esplendor da natureza, uma bênção que o Universo concedeu à Terra. Para outros, o satélite natural poderá ser um local de exploração de riqueza ou base de lançamento para a descoberta do cosmos. Já para os americanos, mais concretamente, para o General Anthony Mastalir, a Lua poderá ser a base de ataques da China que tenham os EUA como alvo.

A Lua no meio de futurismo bélico

À medida que a corrida espacial lunar se intensifica, os Estados Unidos ficam cada vez mais preocupados com o seu principal adversário: a China. Isto porque entendem que o gigante asiático poderá usar o nosso satélite natural para lançar ataques.

Conforme relata o site militar Defense One, Anthony Mastalir, da Força Espacial, um general brigadeiro que comanda a secção do Indo-Pacífico da força de segurança fora do planeta, parece preocupado que a China talvez não honre o tratado espacial de décadas que exige que todos os países usem o espaço apenas para beneficiar toda a humanidade.

Do ponto de vista militar, eu estou curioso se há vetores de ataque que não consideramos ou que precisamos considerar.

Ponderou Mastalir.

O general prosseguiu referindo-se a duas principais áreas de preocupação: além da órbita geoestacionária ou "xGEO", que é uma área do espaço além de onde os satélites convencionais operam, e o espaço cis-lunar, o espaço entre a Terra e a Lua.

Dado o número de satélites que o militar dos EUA e inúmeras outras entidades públicas e privadas têm a flutuar fora da atmosfera, é legítimo preocupar-se que alguém possa atacá-los.

Quem é o vilão?

Na verdade, o general disse que, porque a Força Espacial está comprometida em "dissuadir um ator mal-intencionado terrestre", ela precisa de se concentrar em saber se os conflitos terrestres podem deixar a nossa atmosfera e ter como missão prejudicar alvos na Terra ou em órbita do nosso planeta.

Estes são conflitos terrestres que esperamos poder dissuadir e também não queremos, embora seja cada vez mais provável, [que] se estendam para o espaço ou até mesmo comecem no espaço, mas são conflitos terrestres. Um dia no futuro isso pode mudar, mas por enquanto eu estaria mais preocupado apenas com estas novas órbitas, uma presença na Lua - o que representa em possíveis vetores de ataque para as nossas órbitas operacionais tradicionais.

Explicou Mastalir durante a sua palestra numa conferência organizada pela Aerospace Corporation no início da semana, conforme relata o Defense One.

Embora o general esteja longe de estar sozinho na suas preocupações sobre as ambições lunares da China, que se intensificaram ao lado dos próprios planos dos Estados Unidos de voltar à Lua dentro dos próximos anos com a missão Artemis da NASA, este conjunto particular de preocupações parece ser distinto da conjunção militar-aeroespacial para a qual a Força Espacial foi criada.

A China, por sua vez, negou as alegações americanas de que procura usar a Lua para algo nefasto. Conforme relatou a Bloomberg no mês passado, um oficial de defesa chinês acusou os EUA de "usar supostas ameaças de outras nações como desculpa para expandir o seu próprio poder militar" durante uma conferência de imprensa respondendo às acusações.

Claramente, esta não parece ser uma "Lua de Mel" entre adversários. Antes, poderemos estar a caminhar para uma "Lua de guerra". Em vez de bases lunares para exploração espacial, estas acusações parecem antever que a Lua poderá estar a ser ponderada para outros fins.