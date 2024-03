MEO tem a melhor rede móvel na cidade de Lisboa

O MEO foi reconhecido como o operador nacional com a melhor rede móvel em Lisboa, de acordo com o “Audit Report, Portugal, Lisboa” referente a 2024, da organização independente de avaliação comparativa umlaut.

Serviço da MEO obteve 966 pontos em 1000

Os resultados deste estudo – 2024 Portugal Audit Report Lisbon (accenture.com) – evidenciam o desempenho do MEO, enquanto operador líder de mercado nacional, e a sua aposta na inovação e qualidade do serviço:

A rede móvel do MEO apresentou o melhor desempenho em Lisboa, com 966 pontos em 1000.

Os serviços de voz apresentaram o melhor desempenho, somando 259 pontos em 270.

A qualidade de dados móveis obteve 472 pontos em 480 pontos.

Para Carlos Bouça, Diretor de Engenharia e Operação de Redes da Altice Portugal...

este reconhecimento vem reforçar o nosso trabalho no desenvolvimento e evolução das nossas redes, com vista a oferecer a melhor experiência de utilização dos nossos serviços aos nossos clientes. Queremos continuar a liderar a transformação tecnológica e digital do País, mantendo a ousadia e a coragem que tanto nos caracterizam e que reforçam o nosso estatuto enquanto referência no setor ao nível nacional e internacional, sempre numa lógica de entrega do melhor serviço às pessoas e empresas.

A aposta na qualidade de serviço e estratégia de relacionamento com cliente do MEO têm vindo a ser reconhecidos nacional e internacionalmente ao longo dos anos, tanto nos relatórios divulgados pela ANACOM como, já em 2024, distinguido pela OnStrategy como a marca de telecomunicações com melhor reputação em Portugal.

Os resultados do estudo da umlaut foram apresentados durante o Mobile World Congress 2024, que decorreu em Barcelona.