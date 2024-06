Notion lança os “Notion Sites”: nunca foi tão fácil criar um website

A popular ferramenta de produtividade Notion permite há muito tempo que os seus utilizadores tornem pública qualquer uma das suas páginas. Agora, a empresa está a expandir isso com o lançamento dos "Notion Sites", que adiciona várias novas funcionalidades às suas ferramentas de publicação existentes.

Criar websites nunca foi tão fácil

Ao longo dos anos, os utilizadores do Notion descobriram todo o tipo de formas de transformar as suas páginas em websites - e algumas startups foram mesmo fundadas apenas com base nessa ideia. Dado que existe uma procura clara, faz sentido que a empresa se incline para a publicação direta desse trabalho.

Apesar de muitas funcionalidade exigirem Premium, o Notion Sites permite fazer coisas como personalizar favicons, construir navbars com links, e usar breadcrum navigation. Estes Notion Sites podem ser facilmente publicados em domínios personalizados e, para melhor visibilidade e análise, há também funcionalidades básicas de SEO (principalmente título e descrição), bem como uma integração com o Google Analytics.

Os utilizadores também podem personalizar as suas visualizações de partilha para definir como um site é representado nas redes sociais. E para encontrar informações sobre os próprios sites, o Notion adicionou uma funcionalidade de pesquisa.

A ideia aqui é ajudar os utilizadores a publicar qualquer Notion page em que estejam a trabalhar internamente e depois torná-las disponíveis ao público. Isso também significa que praticamente todos os recursos existentes do Notion também aparecerão no site público.

Empresa quer "a forma mais simples de publicar um website bonito"

No entanto, uma coisa que a equipa evitou muito especificamente foi a capacidade de personalizar os sites em pormenor. Há um modo escuro e um modo claro, como no Notion, mas é só isso.

Com o tempo, a equipa planeia adicionar mais opções de temas visuais. A missão é fazer com que esta seja a "forma mais simples de publicar um website bonito", o que significa muita escolha para o utilizador.

Como aparentemente todas as empresas, o Notion também está a pensar em como pode adicionar funcionalidades de IA para ajudar os utilizadores a construir os seus Notion Sites, mas também para disponibilizar funcionalidades de IA aos seus utilizadores.

