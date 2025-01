Aplicação X Everything será lançada este ano para competir com o Apple Pay

O Apple Pay, lançado em 2014, alcançou uma base global de aproximadamente 535,8 milhões de utilizadores em 2024. Será um mercado interessante para Elon Musk? Sim, e ele quer ir atrás com a sua app X Everything, que será lançada em 2025.

Quando Elon Musk comprou o Twitter, uma das suas muitas decisões controversas foi mudar a marca da empresa e da plataforma de rede social para X. Ele disse na altura que a compra era “um acelerador para o X, a aplicação de tudo” - também conhecido como um clone ocidental do WeChat da China.

Parte dessa visão inclui tornar-se uma plataforma de pagamento móvel para competir com o Apple Pay, e o CEO da empresa disse hoje que parte dessa funcionalidade será lançada ainda este ano.

O WeChat é a “aplicação para tudo” da China

O WeChat começou por ser uma aplicação de mensagens e, desde então, expandiu-se para, bem, quase todas as esferas da vida - incluindo uma plataforma de pagamento omnipresente no país.

Tal como a especialista em investimentos tecnológicos Connie Chan afirmou em 2015, não há quase nada que não se possa fazer na China através da aplicação:

Os utilizadores do WeChat na China podem aceder a serviços para chamar um táxi, encomendar uma entrega de comida, comprar bilhetes de cinema, jogar jogos casuais, fazer o check-in de um voo, enviar dinheiro a amigos, aceder a dados de um monitor de fitness, marcar uma consulta médica, obter extractos bancários, pagar a conta da água, encontrar cupões geo-direcionados, reconhecer música, procurar um livro na biblioteca local, conhecer estranhos à sua volta, seguir notícias de celebridades, ler artigos de revistas e até fazer donativos para caridade... tudo numa única aplicação integrada [...] A forma de atingir este objetivo é através de um dos aspectos mais desconhecidos do WeChat: o modelo pioneiro de “aplicações dentro de uma aplicação”. Milhões (note-se, não apenas milhares) de aplicações leves vivem dentro do WeChat, tal como as páginas web vivem na Internet. Isto faz com que o WeChat se assemelhe mais a um browser para sítios Web móveis ou, sem dúvida, a um sistema operativo móvel - completo com a sua própria loja de aplicações proprietária.

App X Everything será lançada este ano

Musk quer replicar o WeChat no mundo ocidental, com a app X Everything. Segundo ele, a app incluirá “a capacidade de conduzir todo o seu mundo financeiro”.

Isso incluiria a funcionalidade de carteira móvel, pagamentos peer-to-peer, pagamentos de contas, acesso a contas bancárias existentes e muito mais.

Linda Yaccarino, CEO da X, afirma que a aplicação será lançada este ano, sendo a Visa o seu primeiro parceiro financeiro:

Mais um marco para a Everything App: A Visa é o nosso primeiro parceiro para a Conta @XMoney, que será lançada ainda este ano. Permite o financiamento seguro e instantâneo da sua X Wallet através do Visa Diret

Liga-se ao seu cartão de débito, permitindo pagamentos P2P

Opção de transferência instantânea de fundos para a sua conta bancária O primeiro de muitos anúncios importantes sobre o X Money este ano.

Conforme podemos perceber, nesta lista não inclui pagamentos móveis a empresas, quer online, quer na loja, pelo que parece que os pagamentos peer-to-peer são a primeira prioridade, com mais funcionalidades a seguir.