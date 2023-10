Sabe o que é a arquitetura Zero-Trust Edge (ZTE)?

A Fortinet, líder mundial de cibersegurança que fomenta a convergência entre redes e segurança, foi nomeada líder no relatório The Forrester Wave: Zero Trust Edge Solutions, refrente ao terceiro trimestre de 2023. Mas o que é o Zero-Trust Edge (ZTE)?

A avaliação de 32 critérios identifica os fornecedores mais importantes e avalia as suas soluções de Zero-Trust Edge (ZTE). A Fortinet empatou com a pontuação mais alta na categoria de estratégia.

Rede segura com ZTE, também conhecido como SASE

Também conhecido como Secure Access Service Edge (SASE), a arquitetura ZTE conjuga e fornece funções de rede e segurança como um serviço utilizando uma combinação de Zero-Trust Network Access (ZTNA), secure web gateways e cloud security gateways.

A plataforma FortiSASE da Fortinet converge a segurança fornecida pela cloud, incluindo secure web gateway, Universal ZTNA, next-generation dual-mode CASB, Firewall-as-a-Service e Secure SD-WAN.

Impulsionado por um único sistema operacional, FortiOS, serviços de segurança de prevenção de intrusões FortiGuard AI-Powered, e um agente unificado FortiClient, o FortiSASE ajuda a melhorar a eficiência e oferece segurança consistente em todo o lado.

Ao reunir todas as funcionalidades necessárias para convergir redes e segurança, protege a força de trabalho híbrida com uma estragégia implícita zero trust e ajuda as organizações a reduzir a complexidade e consolidar produtos pontuais. No relatório, a Forrester salienta que a Fortinet "se diferenciou no mercado ao desenvolver e integrar funções de rede, como o routing nas suas firewalls de escritório remoto, o que facilita a implementação da solução ZTE com uma interface de gestão unificada".

Os critérios de avaliação têm como base:

A robustez da oferta baseada nas capacidades de segurança para a força de trabalho remota; princípios zero-trust; controlo, gestão, monitorização, visibilidade e observabilidade das redes; e integrações

A capacidade das estratégias dos fornecedores, incluindo visão, inovação, roadmap, ecossistema de parceiros, flexibilidade e transparência de preços, e os serviços e ofertas de suporte

A presença dos fornecedores no mercado com base nas receitas e na base instalada

Cada um dos fornecedores incluídos na avaliação têm: