Novos presales de Solana merecem atenção em 2024?

Após terem sido os novos projetos e presales de Ethereum a inundarem o último bull market de criptomoedas, agora a tendência parece inclinar-se para a rede Solana. Tudo porque, não só estes novos projetos de criptomoedas conseguem ter uma maior escala com criptomoedas 3.0, como também os custos de transações e a sua própria velocidade são mais em conta.

É interessante não só analisar o que destaca a rede Solana das restantes, mas também os motivos para que os novos presales estejam nesta rede. Ao mesmo tempo, há outros fatores que geram entusiasmo, principalmente no sentido de comunidade.

O que distingue a rede Solana nos presales para outras redes?

Desde logo, é importante notar que é cada vez mais exigente discernir entre possíveis projetos Solana promissores e os restantes. Até mesmo o cofundador da Solana, Anatoly Yakovenko, pediu a todos que não fizessem “FOMO” em novas meme coins lançadas no token SOL. É importante analisar as tendências e os medidores de desempenho. Mas isso pode tornar ainda mais difícil escolher uma pré-venda Solana que valha a pena.

Por isso mesmo, é importante notar os seguintes elementos, que poderão ajudar a que encontrar os presales mais promissores em Solana:

Potencial do presale e whitepaper - uma razão pela qual muitos há interesse nas pré-vendas de Solana é que esses tokens têm potencial após o lançamento. Contudo, é preciso notar sempre os riscos associados.

- uma razão pela qual muitos há interesse nas pré-vendas de Solana é que esses tokens têm potencial após o lançamento. Contudo, é preciso notar sempre os riscos associados. Entusiasmo do mercado para Solana – atualmente, a blockchain Solana tem sido uma das redes líderes no renovado mercado de criptomoedas, o que pode ser um indicador positivo para novas pré-vendas de cripto em Solana. Acontece um pouco o que se verificou na rede Ethereum, em 2021.

– atualmente, a blockchain Solana tem sido uma das redes líderes no renovado mercado de criptomoedas, o que pode ser um indicador positivo para novas pré-vendas de cripto em Solana. Acontece um pouco o que se verificou na rede Ethereum, em 2021. Recompensas e utilidade do staking - Algumas criptomoedas de pré-venda da Solana oferecem mais do que apenas ganhos potenciais de preço. Ora, estas também têm utilidade na forma de recompensas de staking, acesso a airdrops de tokens ou acesso a coleções NFT, por exemplo.

Sealana com presale em Solana

Sealana é um projeto de meme coin, na rede Solana Program Library (SPL), semelhante a dogwifhat, Bonk e BOOK OF MEME – tal significa que a Sealana está a juntar-se ao ecossistema Solana. No entanto, diferente desses projetos, Sealana é uma meme coin totalmente nova, que está apenas a começar.

Aliás, Sealana acaba de lançar a sua campanha de pré-venda, permitindo aceder ao seu token nativo, $SEAL, antes de serem listados em bolsa. Ao mesmo tempo, ao contrário de muitos projetos de meme coins, Sealana não optou pelo tema de cão. Em vez disso, este é baseado numa foca rechonchuda.

Em suma, trata-se de uma história de meme divertida, com Sealana obcecada em encontrar as melhores meme coins Solana antes que expludam. Ou seja, faz parte de um grupo de investidores que espera beneficiar do potencial novo bull market.

Como se apresenta Sealana na pré-venda?

Como muitos lançamentos de meme coins em 2024, Sealana tem um ar de mistério, tentando assim cativar uma comunidade grande. Porém, não há whitepaper, roadmap ou tokenomics. Pelo contrário, apenas três frases são fornecidas na secção "Sobre Sealana". Essa abordagem é semelhante ao lançamento do dogwifhat, que agora vale mais de US$ 3 mil milhões, ainda que possa levantar algumas questões quanto ao seu objetivo futuro.

No entanto, o processo de pré-venda do Sealana é muito simples, mesmo para iniciantes. Ao contrário de muitas pré-vendas, não há necessidade de entrar numa lista de permissões, concluir tarefas ou fornecer informações pessoais. Também não há necessidade de ligar uma carteira ao site Sealana.

Em vez disso, apenas é necessário transferir o SOL para o endereço da carteira de pré-venda. Este é um processo rápido, seguro e contínuo. Qualquer pessoa com SOL e carteira adequada pode investir. O requisito mínimo é apenas 1 token $SEAL, ou cerca de US$ 0,22.

Qual o motivo para o sucesso da pré-venda Sealana?

Em última análise, Sealana é um investimento cripto de alto risco, mas considerado promissor por todos os participantes da comunidade. Até porque não há garantia de que Sealana seguirá outras meme coins de Solana de sucesso.

Sem whitepaper ou roteiro, a realidade é que entrar no presale Sealana depende de um acreditar no potencial viral de todo este projeto. Para tal, analisar as suas redes sociais e comunidade será algo fundamental, antes mesmo de optar pelo projeto de Solana que mais acreditar.

Sealana