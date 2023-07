Análise: smartwatch DT70+, o mais acessível e elegante relógio inteligente

Os modelos de relógio mais clássicos continuam a ser bastante procurados e a oferta inteligente tem opções para todos os utilizadores. O modelo smartwatch DT70+ é uma solução para quem procura um relógio de baixo custo.

O smartwatch é hoje um gadget indicado para a prática de desporto, sendo também uma extensão do smartphone, minimizando as vezes que se liga o ecrã só para ver notificações. Tem também as potencialidades de monitorização da atividade física, monitorização do sono e alertas de sedentarismo que dão ao utilizador informações importantes.

O modelo smartwatch DT70+ é mais um lançamento da marca DTNO.1, com um design clássico, disponível por apenas 30 €.

Dentro da Caixa

O DT70+ faz-se acompanhar numa caixa compacta de uma base de carregamento wireless, do manual de instruções rápidas e traz duas braceletes, neste caso, uma em pele castanha e outra em silicone preta.

A caixa traz também a indicação da app necessária para sincronizar o smartphone com o smartwatch, a app Wearpro.

O relógio está disponível em preto e prata, também com a opção de bracelete em metal, nas mesmas cores.

Construção e design do smartwatch

O smartwatch DT70+ tem acabamentos de qualidade. A borracha da bracelete é bastante macia e confortável, e durante o tempo de testes não existiu nenhuma irritação de pele com o calor, algo que já aconteceu no passado com outros modelos e materiais semelhantes. A bracelete em pele não foi utilizada para tal teste.

A estrutura do ecrã é em metal, com um acabamento surpreendente para a gama onde se insere. Do lado direito existem três botões, sendo o do meio uma coroa, com funcionalidades tanto ao rodar, quanto ao tocar.

O ecrã tátil IPS tem 1,45" e uma resolução de 454 x 454 píxeis. Na parte de baixo, junto ao pulso, existe a tecnologia magnética para carregamento e os sensores de monitorização do corpo. As braceletes têm encaixe universal.

Tem certificado IP68, pelo que pode ser utilizado em atividades dentro de água, considerando que esta resistência não contempla água salgada. Se vai para o mar, o melhor mesmo é tirar o relógio.

Funcionalidades do smartwatch DT70+

O smartwatch DT70+ oferece, além da monitorização das atividades físicas, a possibilidade de medir a temperatura corporal, fazer uma análise dos batimentos cardíacos e os níveis de oxigénio no sangue. Com o relógio é também possível fazer monitorização do sono e contar passos.

Os dados recolhidos por este smartwatch de entrada de gama são muito semelhantes aos recolhidos por um modelo da Huawei que utilizo diariamente. Contudo, em pormenores, como análise dos períodos de sono profundo, sono leve ou REM, a informação entre eles já não é consistente.

O mesmo é válido para a informação relativa à monitorização de atividades físicas, que neste caso indicaria apenas para quem pretende ter uma noção do tempo investido nas atividades, bem como a frequência e respetiva evolução.

A ligação ao telefone é feita via app Wear Pro, disponível para Android e iOS. Todos os dados recolhidos pelo relógio são processados na app. Permite também alterar os mostradores e gerir as notificações que chegam ao relógio.

O DT70+ tem microfone e altifalante, é perfeito para atender chamadas em alta voz. Uma vez mais, confirma-se uma qualidade que faz inveja a modelos mais caros, tal como já tínhamos comprovado com outros modelos da marca.

Autonomia

O relógio tem uma bateria de 320 mAh que carrega na totalidade em cerca de 5 horas. Nos nossos testes, chegámos até aos 6 dias de utilização, sem monitorização de atividade física. Como monitorização de 30 minutos de atividade diária, a bateria durou para 4 dias.

Veredicto

A DTNO.1 criou, uma vez mais, um relógio com materiais de elevada qualidade, muito acima daquilo que se espera num relógio de 30 €. Além disso, é bastante confortável de utilizar e muito leve.

O DT70+ é uma máquina essencialmente útil para quem necessita de uma extensão do smartphone, onde vai receber todas as notificações e ainda vai poder atender chamadas via Bluetooth com grande qualidade.

É certo que para quem procura um relógio que monitorize todos os pormenores com grande precisão, este modelo não será o ideal. Mas para quem apenas quer ter um registo das horas de sono, dos minutos que treinou na semana e da sua evolução, sem dúvida que esta máquina cumpre com tais requisitos.

O smartwatch DTNO.1 DT70+ está disponível por apenas 29,92€, utilizando o código 9JXS4GSS para obter um desconto de 15%. O envio é gratuito e não sujeito a taxas adicionais na entrega.

Acompanhe o Instagram e o TikTok da DTNO.1 e fique a par de todas as novidades.

smartwatch DTNO.1 DT70+