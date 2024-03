Cansado de assistir filmes num ecrã pequeno? Opte por um projetor LED

Nestes dias chuvosos, prevalece a vontade de ficar por casa, no aconchego, e naturalmente que assistir a filmes ou séries é sempre um ótimo plano. Se o ecrã da sua TV não lhe "enche as medidas" e tem uma parede prontinha a ser projetada, então um projetor será a solução mais simples e económica. Conheça duas opções da Wanbo.

Os projetores portáteis respondem a uma série de necessidades, sendo o ambiente de cinema que proporcionam aquela que mais cativa. Contudo, também responderão facilmente a contextos profissionais, festas ou outros eventos.

Wanbo X5

O Wanbo X5 traz tecnologia recente e muitas funcionalidades interessantes. É um projetor com excelente capacidade de brilho, de 1100 ANSI. Tem uma resolução nativa de 1080p, com capacidade de descodificação até 4K com HDR10. O contraste dinâmico é de 3000:1.

Com uma fonte de luz LED, é adequado para projetar a uma distância entre 1,3m e 4m, que se traduz numa diagonal de projeção de 40 a 120", algo bastante interessante para um projetor com um preço na ordem dos 200€.

É silencioso, com um ruído ≤35dB/m, tem foco automático e ajuste automático da forma da imagem, garantindo automaticamente uma imagem retangular mesmo que a projeção não seja feita perpendicularmente.

Traz o Android TV 9.0 (não confundir com o Android de smartphones/tablets), a correr num sistema com 1 GB de RAM e 16 GB de armazenamento. Como fonte de conteúdos, além dos serviços de streaming habituais como Netflix, YouTube, PrimeVideo, Disney+, entre outros, através da ligação Wi-Fi 6 Dual Band, também estão disponíveis 2 portas USB 2.0, uma entrada HDMI e uma entrada AV IN. Tem também Bluetooth 5.0, que permite reproduzir para um sistema de som externo.

Para reprodução de som, conta com 2 altifalantes de 5W, que equivale ao som geralmente disponível numa TV de gama média.

O projetor LED Wanbo X5 está disponível por 199,99€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto NNNWANBOX5. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu.

Wanbo X5

Wanbo T2 Max

Após o grande sucesso da primeira versão do T2 Max, a Wanbo apresenta agora o seu renovado T2 Max, que oferece ainda mais, num equipamento igualmente compacto e visualmente bonito.

O novo projetor portátil Wanbo T2 Max chega com foco melhorado, comparativamente à versão que o antecede, pela integração de Inteligência Artificial, que automatiza a focagem. Além disso, apresenta-se com um brilho 80% superior, de 450 ANSI, que, a par de uma resolução HD de 1920 x 1080 píxeis, HDR10 e contraste 2000:1, promete imagens de alta qualidade, mais naturais, limpas e fiéis. A qualidade da imagem é ainda potencializada pela lente ótica de elevada transmitância.

A Wanbo aconselha que imagens até 100" sejam visualizadas a 2,6 metros de distância, destacando uma projeção aconselhada entre 40" e 140". De qualquer forma, o equipamento conta com proteção ocular.

Também o som se viu melhorado em 80%: aos dois altifalantes de 3W, juntou-se a qualidade HiFi e 300 cc de ressonância acústica, dignas de sessões de cinema, bem como graves de menor frequência, de até 60 Hz.

Para que a vida útil seja potencializada, este novo modelo do projetor portátil T2 Max da Wanbo garante uma dissipação inteligente do calor, mantendo a temperatura do equipamento constante.

Este pouco mais de um quilograma de projetor possui ligação USB e HDMI, suportando a conexão com computadores, consolas, e outros equipamentos de áudio e vídeo.

Além de cinema, integrando Netflix, YouTube, Prime Video e Disney Plus, pode ser utilizado para uma série de outros fins, como ouvir música (uma vez que o som funciona sem imagem projetada), jogar jogos, fazer pesquisas na Web, e ver fotos e vídeos. As sessões de karaoke também podem ganhar um novo ambiente.

O novo projetor LED Wanbo T2 Max está disponível em promoção por apenas 139,99€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto NNNWBT2MNP. Também neste caso, o envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu.

Wanbo T2 Max