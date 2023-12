Estamos oficialmente na época natalícia e daqui a apenas duas semanas estamos a celebrar a consoada seguida do tão aguardado dia de Natal. Mas enquanto esses dias não chegam, já começamos a pensar naquilo que queremos que esteja no nosso sapatinho. Neste sentido, diga-nos quais os gadgets que gostaria de receber neste Natal. Participe!

Quais os gadgets que gostaria de receber neste Natal?

As luzes, os enfeites, as músicas e as decorações das lojas já mostram que estamos mesmo perto do Natal. Nesta altura do ano, designada como sendo mágica, um dos pontos altos é a troca de prendas na noite natalícia. E é mesmo neste momento que podemos receber aquilo que tanto desejamos e precisamos.

Como já é normal, a tecnologia não pode deixar de fazer parte dos presentes que se encontram no sapatinho, podendo ser desde os equipamentos mais sofisticados e caros, como os computadores, consolas de videojogos, smartphones, tablets, TVs, drones e câmaras fotográficas, até aos gadgets mais acessíveis, mas que não deixam de ser bastante úteis no nosso dia-a-dia, como os earphones, ratos, teclados, entre outros.

Muitos consumidores aproveitam também as campanhas de Natal, ou até mesmo a promoção da Black Friday que aconteceu no passado dia 24 de novembro, para conseguirem comprar estes equipamentos tecnológicos a preços um pouco mais acessíveis.

Assim sendo, tal como já é costume nos anos anteriores, esta é a altura para, na nossa questão desta semana, nos dizer então quais os gadgets que gostaria de receber neste Natal. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Quais os gadgets que gostaria de receber neste Natal? PCs/Desktops

Smartphones

Consolas de Videojogos

Smartwatches/Smartbands

Equipamentos para Casa Inteligente

Routers

TVs/SmartTVs

Drones

Tablets

Earphones/Headphones

Impressoras/Impressoras 3D

Trotinetes Elétricas/HoverBoards

RaspberryPI

Máquinas Fotográficas

Robots Domésticos

Óculos VR

Ratos/Teclados

Localizadores (AirTags, Tile, Lapa...)

PowerBanks

Câmaras de Ação

Coluna Portátil/Leitor de Música

BoxTV

Repetidores WiFi

GPS Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com