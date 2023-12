God of War Ragnarok prepara-se para receber Valhalla

É já amanhã! O fantástico God of War Ragnarok, recebe esta 3ª feira, Valhalla, o novo conteúdo DLC gratuito, anunciado durante os The Game Awards.

É já amanhã que Valhalla, o novo conteúdo DLC gratuito de God of War Ragnarök, fica disponível para todos os jogadores.

Tal como referido pela Sony, este DLC surge como uma forma de agradecimento à comunidade e também como uma forma de celebrar o God of War Ragnarök.

God of War Ragnarök: Valhalla incluirá um novo modo roguelike em que os jogadores terão de sobreviver a hordas de inimigos em cenários aleatórios e encontros que mudam a cada jogo. Haverão bosses finais, personagens jogáveis desbloqueáveis e inéditas e este DLC será um epílogo da aventura de Kratos em God of War Ragnarök. Após a batalha decisiva contra Odin e a partida de Atreus, Kratos descobre que um caminho se abre diante dele, que ele nunca poderia ter imaginado. Ao chegar às misteriosas margens de Valhalla, acompanhado por Mimir, Kratos entrará nestas profundezas desconhecidas para se testar e confrontar os ecos do seu passado.

Neste sentido, a equipa dos Santa Monica Studios criou um desafio pessoal para criar algo diferente. God of War Ragnarök: Valhalla celebra o combate do título e combina-o com elementos novos e experimentais. Cada tentativa encorajará os jogadores a dominar diferentes aspectos de Kratos, colocando-o contra novas combinações de inimigos enquanto descobre surpresas pelo caminho.

God of War Ragnarök afirmou-se como um dos maiores êxitos dos PlayStation Studios, depois de ter sido aclamado pela crítica e de ter recebido vários prémios, incluindo os prestigiados prémios BAFTA, nomeadamente o prémio para Jogo do Ano, Melhor Ator para Christopher Judge como Kratos, Melhor Atriz Secundária para Laya DeLeon como Angrboda, Melhor Banda Sonora para Bear McCreary, Melhor Animação e Melhor Áudio.

O título, que já alcançou mais de 15 milhões de cópias vendidas na PlayStation 5 e PlayStation 4, apresenta a segunda parte da saga nórdica de God of War (2018), que dá continuidade à história de Kratos e Atreus. Nesta aventura, pai e filho devem viajar para cada um dos nove reinos em busca de respostas para se prepararem para a batalha profetizada que trará o fim do mundo. Juntos, numa jornada de evolução e luta pela família, eles entram nos nove reinos em busca de respostas enquanto as forças de Asgard se preparam para a guerra. Com combates divertidos e desafiantes, uma narrativa épica e emocionante, God of War Ragnarök conta uma das histórias mais aguardadas dos últimos tempos.

Valhalla chega amanhã a God of War Ragnarok!