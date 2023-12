A Apple já espera o seu novo SoC de 2 nanómetros para o introduzir nos dispositivos de 2025. Por trás está a TSMC que compete com outros grandes fabricantes, como a Intel ou Samsung. Qual será a primeira empresa a ter esta nova tecnologia?

A Apple acabou de revelar há poucos meses os seus primeiros processadores de 3 nanómetros com o A17 Pro e o M3. Contudo, a empresa de Cupertino já está a olhar para o futuro dos 2 nanómetros. Um novo relatório do Financial Times desta semana afirma que a TSMC apresentou recentemente os seus novos chips de 2 nm à Apple.

Primeiros chips de silício de 2nm da Apple no iPhone 17 Pro

A TSMC é o parceiro de fabrico da Apple para todos os seus chips Apple Silicon. A empresa espera iniciar a produção em massa de chips de 2nm em 2025. Se a história é alguma indicação, os primeiros chips de 2nm serão focados em processadores móveis, e a Apple será o primeiro cliente da TSMC. De facto, a Apple comprou todo o fornecimento de chips de 3nm da TSMC para 2023.

A empresa de Taiwan, que domina o mercado mundial de processadores, já mostrou os resultados dos testes de processo dos seus protótipos "N2" - ou 2 nanómetros - a alguns dos seus maiores clientes, incluindo a Apple e a Nvidia, de acordo com pessoas com conhecimento direto no assunto.

Referiu o relatório partilhado hoje.

Numa declaração ao Financial Times, a TSMC confirmou que o seu trabalho em chips de 2nm está "a progredir bem e no bom caminho para a produção em volume em 2025, e será a tecnologia de semicondutores mais avançada da indústria, tanto em densidade como em eficiência energética, quando for introduzida".

No seu próprio relatório publicado na terça-feira, o DigiTimes cita "fontes da indústria" e diz que "a TSMC está a aproximar-se da finalização da sua base de clientes de 3nm e 2nm".

Se a TSMC mantiver o cronograma, isso significa que os primeiros chips de 2 nm serão lançados no iPhone 17 Pro em 2025. O relatório de hoje enfatiza, no entanto, que atrasos e soluços são possíveis, dado que a produção em massa ainda está a dois anos de distância.

À semelhança da transição para os chips de 3nm este ano, a transição para os chips de 2nm trará uma combinação de desempenho e eficiência às atualizações dos produtos Apple. Neste momento, não são claros mais pormenores sobre os objetivos específicos da TSMC com os seus primeiros chips de 2nm.

Samsung também está no encalço

De acordo com as fontes, a designer de chips norte-americana Qualcomm está a planear usar o chip “SF2” da Samsung nos seus processadores de última geração para smartphones. Isso marcaria uma reversão na sorte depois de a Qualcomm ter transferido a maioria dos seus principais chips móveis do processo de 4 nanómetros da Samsung para o equivalente da TSMC.

No entanto, os analistas alertam que, a tecnologia da Samsung tem enfrentado dificuldades com a sua “taxa de rendimento” – a proporção de chips produzidos que são considerados entregues aos clientes. Isto é, os chips que estão em condições para serem utilizados.

Sobre este alerta, a empresa coreana insiste que as suas taxas de rendimento de 3 nanómetros melhoraram. Mas de acordo com pessoas próximas à Samsung, a taxa de rendimento do seu chip mais simples de 3 nm é de apenas 60%, bem abaixo das expectativas dos clientes e provavelmente cairá ainda mais ao produzir chips mais complexos, equivalentes ao A17 Pro da Apple ou às unidades de processamento gráfico da Nvidia.