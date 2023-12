Instagram comeÃ§a a testar a possibilidade de controlar quem pode ver os seus gostos

O Instagram planeia introduzir uma nova funcionalidade de privacidade que permitirá aos utilizadores selecionar quem pode ver os seus gostos nas publicações e nos reels. A possibilidade de controlar quem pode ver os seus gostos destina-se a aumentar a privacidade e, espera-se, a melhorar o envolvimento.

Instagram percebe que alguns seguidores são "abelhudos"

Alguns screenshots capturados de uma versão beta do Instagram confirmam que a nova funcionalidade irá oferecer quatro opções diferentes que os utilizadores podem escolher. A julgar pelas imagens, só será possível escolher uma opção entre as quatro apresentadas, a menos que o Instagram decida mudar as coisas quando a nova funcionalidade for disponibilizada a todos.

No entanto, as quatro opções abaixo oferecem variação suficiente para permitir que os utilizadores personalizem as suas definições de privacidade como entenderem:

Permitir que todos vejam os gostos;

Permitir que as pessoas que segue vejam os gostos;

Permitir que amigos próximos vejam os gostos;

Não permitir que ninguém veja os gostos.

O Instagram está constantemente a testar novas funcionalidades. Algumas nunca chegam a ver a luz do dia, enquanto outras passam por muitas iterações que, em alguns casos, alteram a forma como funcionavam originalmente.

Obviamente, é difícil dizer quando exatamente a capacidade de controlar quem vai ver os seus gostos em posts e reels será lançada, mas pelo menos sabemos que o Instagram está a trabalhar num recurso que realmente será útil para muitos dos seus utilizadores.

Esta é mais uma funcionalidade das muitas que a Meta tem lançado para as suas várias redes sociais. Nota-se uma clara tentativa de passar o controlo dos conteúdos para os utilizadores; 0 que é uma excelente prática.