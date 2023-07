O tema da semana foi, sem qualquer dúvida o Threads, a nova rede social da Meta. Esta quer combater o Twitter e tem os argumentos necessários para o conseguir. Agora, e depois do arranque da nova proposta, chegou a reação da Meta. São 70 milhões de utilizadores, o que ultrapassa todas as expectativas.

A curiosidade sobre o que a Meta estava a preparar era muito grande. Foram vários dias de notícias e rumores sobre o que o Threads iria trazer para os utilizadores e como estes poderiam usar esta nova proposta de Mark Zuckerberg.

Assim que foi tornada pública, rapidamente os números de utilizadores registados foi crescendo e não pararam de ser batidos recordes. A cada hora este valor subia e mostrava como a adesão e o interesse estava a crescer e a cativar os utilizadores.

O mais recente número oficial foi revelado por Mark Zuckerberg e mostra bem como correu estes dias. Do que mostrou na sua conta do Threads, são já 70 milhões de utilizadores, o que se espera que ainda aumente mais nos próximos dias.

Ainda mais interessante é a reação do CEO da Meta a estes números. Para lá de revelar o valor de utilizadores, Mark Zuckerberg declarou ainda que este valor bate todas as melhores expetativas da rede social. As palavras publicadas são bem claras: "Muito além das nossas expectativas".

Naturalmente que há ainda muito para ser feito e o Threads ainda tem de trazer algumas funcionalidades que podem ser consideradas básicas. A Meta está já a trabalhar nisso e nos próximos dias certamente que vão surgir novidades nesta nova rede social.

Com o Twitter a atravessar problemas e novos limites, é natural que os utilizadores procurem alternativas. O lançamento do Threads parece ter sido cirúrgico e a prova disso está nos 70 milhões de utilizadores que já angariou, bem como a própria prestação das suas apps, que seguiram o mesmo caminho e o mesmo patamar.